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Факты / Шоу-бизнес / ТВ

Ребенка Оксане Байрак родила суррогатная мать

Режиссер Оксана Байрак в анонсе нового ток-шоу на СТБ О чем молчат женщины рассказала, что ее первенца родила суррогатная мать.

– Я буду откровенна так же, как и героини со мной. Я не умею говорить просто так, буду спорить или соглашаться с экспертами, высказывать свое мнение. В одной из наших программ мы поднимем такую важную тему, как суррогатное материнство.

Я очень сильна в этом вопросе, потому что мой ребенок тоже от суррогатной матери. Мы не просто поговорим об этом, а поможем героине и каждой зрительнице, которая оказалась в похожей ситуации, найти решение, – отметила Байрак.

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В сентябре 2019 года в Instagram Оксаны Байрак появился пост фото ребенка и подписью: Когда мир начинается с бизнес-класса. Люблю тебя. Однако вскоре она его удалила.

Ранее Факты ICTV писали, что в семье plus-size модели Эшли Грэм и ее мужа видеооператора Джастина Эрвина родился сын.

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