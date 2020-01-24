В список Миротворца попала бывшая вокалистка группы Ленинград Василиса Старшова. Она написала письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила у него разрешения находиться в Украине для дальнейшего участия в одном из украинских вокальных шоу.

В обращении певица написала, что вскоре после выхода программы в эфир ее имя внесли в черный список базы данных сайта Миротворец как нарушителя государственной границы и участницы пропагандистских акций России.

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Василиса Старшова также объяснила, на каких основаниях ее внесли в базу Миротворца:

– Обвинения выдвинуты мне на основании факта моего участия в музыкальном фестивале Золотая Балка в составе группы Ленинград в Крыму 2016 года.

Сама певица уверяет, что ни в каких пропагандистских акциях ни одного государства никогда не участвовала и не собирается.

Ранее Факты ICTV писали, что российского актера Константина Хабенского внесли в базу Миротворца.

Фото: vasilisastarshova