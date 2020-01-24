В список Миротворца попала бывшая вокалистка группы Ленинград Василиса Старшова. Она написала письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила у него разрешения находиться в Украине для дальнейшего участия в одном из украинских вокальных шоу.
В обращении певица написала, что вскоре после выхода программы в эфир ее имя внесли в черный список базы данных сайта Миротворец как нарушителя государственной границы и участницы пропагандистских акций России.
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Василиса Старшова также объяснила, на каких основаниях ее внесли в базу Миротворца:
– Обвинения выдвинуты мне на основании факта моего участия в музыкальном фестивале Золотая Балка в составе группы Ленинград в Крыму 2016 года.
Сама певица уверяет, что ни в каких пропагандистских акциях ни одного государства никогда не участвовала и не собирается.
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Открытое письмо участницы шоу «Голос Краiни» Василисы Старшовой – президенту Украины Владимиру Зеленскому Уважаемый Владимир Александрович! @zelenskiy_official Меня зовут Василиса Старшова, я – участница текущего сезона шоу «Голос Краiни». @goloskrainy_official @1plus1_ua Я успешно прошла этап слепых прослушиваний, развернула к себе всех наставников и вызвала резонанс аудитории моим выступлением. Обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне разрешить ситуацию, которая сложилась вокруг моего дальнейшего участия в проекте после выхода первого эфира программы 19 января 2020 года. Дело в том, что вскоре после того, как программа вышла в эфир, мое имя оказалось внесено “в черный список” базы данных сайта «Миротворец» как «нарушительницы государственной границы…» и «участницы пропагандистских акций России…». Обвинения предъявлены мне на основании факта моего участия в музыкальном фестивале «Золотая Балка» в составе группы «Ленинград» в Крыму в 2016 году. Вследствие этого моё участие в съёмках следующих этапов конкурса ставится сегодня под угрозу, несмотря на то, что представители «Голоса Краiни» и телеканала «1+1», что они подтвердили в разговоре со мной, заинтересованы в моем дальнейшем участии в проекте. Ни в каких «пропагандистских акциях» никакого государства я никогда не участвовала и участвовать не собираюсь – это обвинение в мой адрес абсолютно несправедливо. «Голос Краiни» – это большой шаг в моей музыкальной карьере, возможность донести моё творчество до широкой аудитории. Мне хочется надеяться, что позитивная творческая энергия, которую я и другие участники «Голоса» стараемся вложить в наши песни, способна укрепить взаимопонимание между людьми всего мира и принести зрителям любовь и добро. Обращаюсь к Вам с просьбой оказать поддержку и официально разрешить мне находиться в Украине для участия в проекте. С уважением, Василиса Старшова. P.S Это письмо я отправила на официальную почту Владимира Зеленского, но, согласно информации сайта ukranews.com, электронные письма граждан не принимаются. Письмо было отправлено также на адрес пресс-службы Владимира Зеленского. Я прошу всех неравнодушных к этой ситуации помочь донести мое письмо до президента Украины
Ранее Факты ICTV писали, что российского актера Константина Хабенского внесли в базу Миротворца.
Фото: vasilisastarshova