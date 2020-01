Билли Айлиш выпустила клип на сингл Everything I wanted.

Работу снова срежиссировала сама певица, а в съемках принял участие ее брат, вместе с которым она пишет песни.

Читайте: Самая популярная на PornHub: Билли Айлиш получила новый титул после 18-летия

Слушатели сразу полюбили новый клип певицы, ведь он рассказывает о жизненных ситуациях.

– Если бы они знали, что то, что они сказали, пошло бы прямо в мою голову, что бы они сказали вместо этого? Это очень сильно поразило меня, ведь я вспомнил своих хулиганов и все обидные вещи, которые они мне наговорили, – пишет один из пользователей в соцсетях.

Ранее Билли Айлиш выпустила клип на песню Хanny со своего дебютного альбома When we all fall asleep, where do we go?