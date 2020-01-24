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Лобода показала подтянутую фигуру в золотом бикини

Популярная украинская певица Светлана Лобода регулярно радует своих подписчиков фотографиями с отдыха.

Несмотря на то, что звезда делится снимками, место своего зимнего отдыха она скрывает. Ни одном фото нет геотега.

Читайте: День рождения и свадьба: Лобода приехала в Киев

Лобода опубликовала на своей странице в Instagram несколько фотографий в золотом бикини.

– Доброе утро, – написала она под фото.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Напомним, Лобода выпустила трек под названием Новый Рим. Подписчики отметили, что песня очень напоминает мотив песни Bad Guy Билли Айлиш.

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