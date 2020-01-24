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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Леденящие душу приключения Сабрины – премьера третьего сезона

На стриминговой платформе Netflix 24 января состоялась премьера третьего сезона сериала Леденящие душу приключения Сабрины.

Сериал основан на комиксах Роберто Агирре-Сакаса, которые вышли в октябре 2018 года.

В сериале рассказывается о 16-летней полуведьме Сабрине Спеллман, рожденной в союзе колдуна и простой женщины. Она живет в небольшом городе вместе с тетушками, имеет почти обычную жизнь, друзей и парня, которых отказывается покидать ради Академии незримых искусств.

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В новом сезоне юная ведьма будет пытаться вызволить своего друга Ника из ада, который пожертвовал собой ради спасения мира от апокалипсиса.

Ранее Факты ICTV писали, что 17 января состоялась премьера второго сезона сериала Сексуальное воспитание.

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