Афиша на 2020 год в Киеве будет наполнена именами исполнителей, которые часто выступают на столичных концертных площадках. Также будет много музыкантов, которых в Украине уже заждались.

В этом году пройдет уже традиционный фестиваль Atlas Weekend, который обещает приподнести еще много сюрпризов меломанам.

Также в Киеве выступит легендарный Lenny Kravitz, давно нигде не появлявшийся Woodkid и Twenty One Pilots, которые в прошлом году за несколько месяцев продали все билеты на свой концерт.

Факты ICTV публикуют список самых ожидаемых концертов в Киеве в 2020 году.

The Comet is Coming

7 февраля, 19.00

Caribbean club

Стоимость: 740-1 390 грн

Купить билеты можно здесь

Один из наиболее динамичных коллективов Лондона The Comet is Coming 7 февраля выступит в Киеве в Caribbean Club.

Музыкантов объединяют элементы фанка, джаза, электроники и психоделического рока и это завораживает слушателей во всем мире.

The Comet is Coming – это саундтрек к вымышленному апокалипсису. В 2013 году, где-то на складе в Лондоне состоялась встреча трех музыкальных космонавтов. Вместе они проложили путь с ориентиром на расшифрованный язык Sun Ra, Фрэнка Заппы, Джими Хендрикса и подразделения звуковых эффектов BBC Radiophonic Workshops, который, собственно, и дал название группе.

Bring Me The Horizon

11 февраля, 20.00

Stereo Plaza

Стоимость: 1 599-4 500 грн

Купить билеты можно здесь

11 февраля Bring Me The Horizon сыграет полуторачасовое шоу в Stereo Plaza в рамках мирового турне с последним альбомом Аmo.

Британская рок-группа, базирующаяся в Шеффилде, начиная с 2004 года, пришла к своему собственному уникальному звучанию. В июле и ноябре 2019 года они выпустили синглы, которые звучали как признание в любви старым добрым традициям deathcore.

Новый альбом группы продолжает направление, которое BMTH задали для себя на предыдущем релизе That’s The Spirit. Альбом Аmo был разбавлен тяжелыми гитарами с индустриальными электронными битами, трансовыми синтезаторами и даже эмбиентными пассажами.

Tommy Cash

27 февраля, 19.00

Atlas

Стоимость: 600 – 1 000 грн

Купить билеты можно здесь

27 февраля эстонский рэпер Tommy Cash выступит с сольным концертом в клубе Atlas.

О нем писали Dazed & Confused, Guardian, NME и VICE. Его творчество – это продукт современной веб-культуры с мемами, провокационным вижуалом, цинизмом и неуемным желанием веселиться.

Он превратил постсоветскую эстетику в свой фирменный стиль. Рэпер записывает грубый хип-хоп и читает тексты про деньги, секс и наркотики с карикатурным славянским акцентом. Его песни посвящены слабостям, отчаянию и веселью жизни.

Lindemann

6 марта, 19.00

Stereo Plaza

Стоимость: от 2 190 грн

Купить билеты можно здесь

22 ноября мощный немецко-шведский дуэт Lindemann презентовал свой второй альбом под названием F&M. Именно этот релиз группа представит 6 марта на сцене киевской Stereo Plaza.

Дебютный альбом под названием Skills In Pills вышел четыре года назад, поднялся на вершину немецкого LP-чарта и получил в Германии статус золотого.

Новый альбом F&M стал очередным мощным этапом проекта. В то время как Skills In Pills содержал тексты исключительно на английском языке, новый альбом F&M представит лирику на немецком языке, в хорошо знакомом исполнении Тилля Линдеманна, с его вокалом, который невозможно спутать.

6 марта 2020 Киев получит шанс испытать Lindemann вживую на концерте.

Bondage Fairies

7 марта, 19.00

MonteRay Club

Стоимость: 400 – 700 грн

Купить билеты можно здесь

Безумные восьмибитные панки возвращаются в Киев!

История группы началась в 2005 году, когда Феи выпустили свой первый сингл He-man, а за ним дебютный альбом What You didn’t Know When You Hired Me, который всколыхнул мир такими хитами как Indie Girl, Disco Fewer, Pink-Eye Paranoia.

Музыкальный стиль группы можно описать как классический панк-рок с элементами 8-bit. Однако, сами музыканты называют свой стиль миксом лазер-года и death-панка, а их образы выглядят соответственно.

5’nizza

9 марта, 19.00

Atlas

Стоимость: 600 грн

Купить билеты можно здесь

Группа 5’nizza 9 марта выступит в Киеве с сольным концертом.

Каждый концерт, как встреча со старыми друзьями. Два голоса, одна гитара и песни, которые знаешь дословно.

Фирменный речитатив, узнаваемый вокал, светлая музыка и непревзойденная лирика о поиске глубинного смысла. Песни, прошедшие проверку временем и которые пели когда-то во дворах, а сейчас на них записывают сотни каверов на YouTube.

5’nizza продолжила свою историю третьим альбомом Ку! в 2017 году. На концерте не обойдется без всеми любимых Солдат, Весна, Стрела и других композиций, которые до сих пор звучат актуально.

MISSIO

12 марта, 20.00

Stereo Plaza

Стоимость: 999 – 2 100 грн

Купить билеты можно здесь

Украинцы уже оценили их фирменное звучание на UPark 2019, а теперь американский дуэт представит расширенную программу 12 марта в малом зале Stereo Plaza в Киеве.

Группа характеризует свое творчество, как музыку для тех, кто не чувствует себя увиденным и услышанным.

– Для тех, кто зависим и кто одинок. Для тех, кто борется с тревогой и депрессией. Мы надеемся, что вы увидите себя так, как видим вас мы, – говорят музыканты.

Nothing But Thieves

21 марта, 20.00

Stereo Plaza

Стоимость: 1 298-1 899 грн

Купить билеты можно здесь

Nothing But Thieves вернутся в Украину с концертом в Киеве. Уже 21 марта ваши голоса сольются в один с первых аккордов Forever & Ever More или Amsterdam.

Крутой фирменный звук Nothing But Thieves, глубокие тексты и полный отрыв на сцене останутся в памяти навсегда.

Британцы выступили на UPark Festival 2019 и объявили о туре по городам Украины в марте 2020 года. Кроме Киева группа даст концерты во Львове и Харькове.

Latexfauna

27 марта, 20.00

HC Hall

Стоимость: от 250 грн

Купить билеты можно здесь

Latexfauna дадут первый киевский концерт в 2020 году в HC Hall. Успех группы в прошлом году обещает набрать оборотов.

Ранее парни радовали столицу на фестивале Уличной еды и на своем сольном концерте на ЮБК. Оба выступления собрали аншлаги, поэтому космический концерт в столице обещает быть интересным.

Группа представит хиты со своего альбома и вышедшие после синглы. Также у киевлян будет возможность послушать новую песню Odissey.

Editors

1 апреля, 20.00

Stereo Plaza

Стоимость: 1 200 – 5 800 грн

Купить билеты можно здесь

Editors впервые сыграют в Киеве и представят лучшие хиты.

Их знают благодаря впечатляющим лайвам и эксцентричному поведению фронтмена Тома Смита. Все их пластинки, которые разошлись тиражом в 2,5 млн копий, попадали в топ-10 британского чарта, а дебютная – The Back Room – даже номинировалась на Mercury Prize.

Также они сняли видео на один из последних синглов в украинской столице, но выступление произойдет только сейчас.

Впервые они покорили украинцев на фестивале ZaxidFest во Львове, а сейчас готовятся к концертному дебюту в Киеве.

Mando Diao

11 апреля, 19.00

Beletage

Стоимость: от 990 грн

Купить билеты можно здесь

Mando Diao впервые дадут концерт в Киеве и презентуют новый альбом.

Группа на сцене уже 20 лет и стала одной из главных фигур сначала шведской инди-сцены, а потом европейской.

Новая пластинка Bang! в каком-то смысле подытоживает поиски музыкальной свободы и доказывает, что Mando Diao – это не только интернациональные хиты вроде Dance With Somebody или Gloria. По мнению группы, Bang! – их самый человечный альбом.

LP

16 апреля, 19.00

Дворец спорта

Стоимость: 799-2 999 грн

Купить билеты можно здесь

LP хорошо знакома украинской аудитории. Ее концерты – это полные залы фанатов, которые в унисон подпевают каждой песне. В 2020 Украина будет иметь возможность спеть с ней снова.

В рамках концерта певица исполнит треки с пятой по счету пластинки Heart To Mouth и лучшие композиции из своей дискографии.

В Heart To Mouth, как и раньше, Лаура Перголицци откровенно говорит о любви, похоти, страхе, неверности, сожалении и искуплении. Это, пожалуй, самая искренняя исповедь артистки. Мультижанровая пластинка удачно сочетает в себе поп, рок и электронику, а сама LP доказывает, что для нее не существует ничего невозможного.

Behemoth

12 мая, 20.00

Stereo Plaza

Стоимость: 999 грн

Купить билеты можно здесь

Одна из самых известных европейских метал-групп современности возвращается в Киев.

За почти 30 лет творческого пути квартет из Гданьска прошел тернистый путь от безвестности к вершине мирового музыкального Олимпа.

Шоу Behemoth – это не просто концерт, но масштабное театральное действо с декорациями и спецэффектами. Захватывающее и величественное зрелище, которое не отпускает зрителя с первой до последней ноты.

Behemoth имеют неповторимый стиль во всем и создают вокруг себя свой собственный мир. Мир кошмаров, наполненный темными силами и магией древних ритуалов.

Woodkid

26 мая, 20.00

Stereo Plaza

Стоимость: 950-2 450 грн

Купить билеты можно здесь

Woodkid впервые выступит в Киеве.

– Я вернулся! Последние 5 лет я тайно работал над своим вторым альбомом и абсолютно новым концертом. Я очень рад скоро поделиться им с вами. До свидания в 2020 году, – написал он в середине декабря.

Дебютный сингл Woodkid выпустил в марте 2011 года. Компания Ubisoft использовала его песню в трейлере для компьютерной игры Assassin’s Creed: Revelations.

После длинного перерыва у Киева появилась возможность услышать, над чем же работал музыкант.

Lenny Kravitz

13 июня, 19.00

Дворец спорта

Стоимость: 1 790-9 999 грн

Купить билеты можно здесь

13 июня в рамках масштабного мирового турне Here To Love один из величайших рок-музыкантов современности, продюсер и мультиинструменталист Lenny Kravitz даст концерт в Киеве. Это будет первое за 12 лет его выступление в Украине.

Lenny Kravitz привезет в столицу свой одиннадцатый лонгплей Raise Vibration – пластинку 2018 года, в которой он вновь объединил рок-н-ролл, фанк, блюз и соул.

Raise Vibration – это новые идеи Lenny Kravitz и три десятилетия его опыта, это мощное творческое возрождение, смелая, яркая работа, которая полностью отражает дух и масштаб музыканта.

Atlas Weekend 2020

8-12 июля

ВДНХ

Стоимость: от 2900 грн

Купить билеты можно здесь

В этом году самый крупный музыкальный фестиваль Украины будет достойно конкурировать с европейскими фестивалями, поскольку его лайнап поистине выглядит впечатляюще.

До события еще полгода, а список музыкантов уже многообещающий – Twenty One Pilots, Alt-j, Metronomy, Two Doors Cinema Club и Yungblud.

Также в этом году на фестиваль приедет рэпер ASAP Rocky, который в прошлом году пропустил Atlas Weekend из-за проблем с законом.

Caribou

16 августа, 19.00

Арт-завод Платформа

Стоимость: от 730 грн

Купить билеты можно здесь

Caribou знаком нашим меломанам не понаслышке – летом 2010 года трек Odessa с его альбома Swim попал не только во множество реклам, сделав уникальное звучание Снейта узнаваемым с первых нот, но и крутился на многих украинских дискотеках и радиостанциях.

Музыка Дэна Снейта не ограничивается хитами вроде Odessa и Сan’t Do Without You, а также альбомами Swim и Our Love. Его творчество можно услышать под тремя псевдонимами: Caribou, Manitoba и Daphni.

На арт-заводе Платформа в августе Киев ждут не только главные песни Снейта, но и свежий альбом, который готовится к выпуску. Но самое главное – атмосфера бесконечного лета за две недели до его окончания.

The Neighbourhood

2 декабря, 19.00

Дворец спорта

Стоимость: от 890 грн

Купить билеты можно здесь

2 декабря 2020 года в киевском Дворце Спорта Джесси Разерфорд и компания покажут, что группа может дать миру музыки чуть больше, чем Sweater Weather.

На протяжении 2017 и 2018 года The Neighbourhood реализовывали самый большой и амбициозный проект. Сначала вышел мини-альбом Hard, за ним еще один — To Imagine. Следом — полноформатный The Neighbourhood и Ever Changing.

Изначально концерт в Киеве намечался на февраль, но группа перенесла его на декабрь в связи с записью нового альбома.

К слову, Anthrax выступит на Atlas Weekend 2020 в Киеве. Группа входит в число большой четверки трэш-метала вместе со Slayer, Metallica и Megadeth.