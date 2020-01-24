Оскар 2020: стало известно, кто будет вручать статуэтки

Прошлогодние лауреаты кинопремии Оскар 2020 будут вручать награды своим коллегам на 92-й ежегодной церемонии кинопремии Оскар 2020.

Для вручения наград в этом году на сцену театра Dolby выйдут актеры Рами Малек и Махершала Али, а также актрисы Оливия Колман и Регина Кинг.

— Нам нравится традиция присутствия на сцене актеров, удостоенных премии Оскар в предыдущем году, чтобы отпраздновать достижения своих коллег, и мы рады приветствовать эти четыре больших таланта, – рассказали продюсеры Линетт Хауэлл Тейлор и Стефани Аллен.

Four reasons to tune in to this year’s #Oscars! We’re excited to welcome our first round of presenters: https://t.co/HBtWwqAXO6 pic.twitter.com/wey3KPnZTW — The Academy (@TheAcademy) January 21, 2020

Других кинематографистов, которые будут вручать награды лауреатам объявят в ближайшее время.

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В этом году премия Оскар 2020 состоится в ночь с 9-го на десятое февраля во Лос-Анджелесе.

К слову, букмекеры дали прогноз на главных претендентов на Оскар 2020.

Источник: The Academy