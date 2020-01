Оскар 2020: стало известно, кто будет вручать статуэтки

Прошлогодние лауреаты кинопремии Оскар 2020 будут вручать награды своим коллегам на 92-й ежегодной церемонии кинопремии Оскар 2020.

Для вручения наград в этом году на сцену театра Dolby выйдут актеры Рами Малек и Махершала Али, а также актрисы Оливия Колман и Регина Кинг.

