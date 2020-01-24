Украинская певица Настя Каменских|NK презентовала новую композицию под названием Miami, котую она записала в коллаборации с известным исполнителем реггетона Jacob Forever и доминиканским молодым артистом Jessy Frank.

– Я работал со многими крутыми мировыми артистами, поэтому могу подтвердить – NK – настоящий профессионал, она не просто хорошо знает испанский, она чувствует музыку, чувствует латиноамериканскую культуру. Ее идея объединять такие разные культуры мне очень нравится, а процесс работы с ней – еще больше, – прокомментировал работу с NK Джейкоб Форевер.

Каменских отметила, что ей очень понравился результат сотрудничества в трио.

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– Когда твою идею объединять культуры поддерживают артисты с мировым именем, артисты, которые покоряют мировые музыкальные чарты, это очень вдохновляет. Всем Майами, – отметила NK.

Ранее Факты ICTV писали, что Настя Каменских даже во время отдыха в Мексикеф поддерживает фигуру и занимается спортом.