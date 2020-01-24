Певица Тина Кароль в интервью рассказала, что тяжело пережила потерю мужа Евгения Огира, который скончался в 2013 году от рака желудка.

Она призналась, что один из ее самых больших страхов – быть никем не любимой. В жизни певица до сих пор скучает по мужу. Тина Кароль также отметила, что ожила лишь год-полгода назад, ведь все это время у нее был посттравматический синдром.

– Посттравматический синдром – это тогда, когда кажется, что все будет окей, ты держишься, но это страхи. Это совершенно по-другому. Ты можешь догадываться, как мне было, считай, что все было в тумане, – говорит артистка.

Тина Кароль уверена, что всегда будет говорить о том, что это ее муж, ее судьба.

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Кроме того, артистка также призналась, что муж даже после смерти помогает ей решать некоторые проблемы. Тина Кароль вспомнила, что была даже ситуация, когда она хотела отказаться от одного предложения, но Огир во сне посоветовал поступить иначе. И она прислушивалась.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Тина Кароль стала судьей нацотбора на Евровидение 2020.

Источник: Люкс ФМ