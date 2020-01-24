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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Зима: Скрипка и Соловий презентовали новый клип

Лидер группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка и певица Кристина Соловий презентовали совместный клип на песню Зима.

Автором слов и музыки стал Олег Скрипка, поэтому песня войдет в сольный альбом группы.

На YouTube-канале Кристины Соловий так описывают видеоработу:

– Часто, влюбившись, люди боятся сделает шаг навстречу друг другу. Именно тогда их эмоции, как марионетки, скованные страхом быть оттолкнутыми или непонятными. Поэтому герои с опаской идут на встречу друг другу. Но иногда нужно дать волю чувствам и освободить их от ледяных оков.

В своем Instagram Кристина Соловий сообщила, что это ее первый особый дуэт.

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Олег Скрипка написал, что рад поделиться с подписчиками сказочным видео и романтическим настроением.

Ранее Факты ICTV писали о том, что КАZКА представила откровенный клип.

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