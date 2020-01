Певица Билли Айшлиш стала победительницей в четырех основных номинациях музыкальной премии Грэмми-2020.

Исполнительница завоевала награды Альбом года (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), Запись года и Песня года (Bad Guy) и Лучший новый артист.

Кроме того, ее дебютная пластинка была признана Лучшим поп-альбомом и получила приз в номинации Лучший продакшн.

And the GRAMMY goes to . . . . . ✨ Watch @billieeilish and @finneas win Song Of The Year winner for “Bad Guy.” #GRAMMYs pic.twitter.com/QQdeJi139S — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 27, 2020

Читайте: Everything I wanted: Билли Айлиш выпустила новый клип

Премию Грэмми также получил брат певицы Финнеас. За работу над альбомом он был удостоен награды Продюсер года.

К слову, количеством наград Грэмми отметилась также певица Лиззо. Она победила в трех номинациях: Лучшее сольное поп-исполнение (Truth Hurts), Лучшее традиционное R&B исполнение (Jerome) и Лучший современный urban-альбом (Cuz I Love You).

Ранее Факты ICTV публиковали список номинантов Грэмми-2020.