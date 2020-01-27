Певица Билли Айшлиш стала победительницей в четырех основных номинациях музыкальной премии Грэмми-2020.
Исполнительница завоевала награды Альбом года (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), Запись года и Песня года (Bad Guy) и Лучший новый артист.
Кроме того, ее дебютная пластинка была признана Лучшим поп-альбомом и получила приз в номинации Лучший продакшн.
And the GRAMMY goes to . . . . . ✨
Watch @billieeilish and @finneas win Song Of The Year winner for “Bad Guy.” #GRAMMYs pic.twitter.com/QQdeJi139S
— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 27, 2020
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Премию Грэмми также получил брат певицы Финнеас. За работу над альбомом он был удостоен награды Продюсер года.
К слову, количеством наград Грэмми отметилась также певица Лиззо. Она победила в трех номинациях: Лучшее сольное поп-исполнение (Truth Hurts), Лучшее традиционное R&B исполнение (Jerome) и Лучший современный urban-альбом (Cuz I Love You).
Ранее Факты ICTV публиковали список номинантов Грэмми-2020.