В Лос-Анджелесе состоялась 62 церемония награждения музыкальной премии Грэмми-2020. Она стала настоящим триумфом для молодых исполнителей.
Популярная 18-летняя певица Билли Айлиш получила сразу четыре награды в основных номинациях. По количеству статуэток второй стала певица Лиззо (Lizzo).
Факты ICTV публикуют полный список лауреатов Грэмми-2020
- Песня года: Билли Айлиш – Bad Guy
- Альбом года: Билли Айлиш – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
- Лучший новый исполнитель: Билли Айлиш
- Запись года: Билли Айлиш – Bad Guy
- Лучше сольное поп-исполнение: Lizzo – Truth Hurts
- Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой: Lil Nas X & Billy Ray Cyrus – Old Town Road
- Лучший вокальный поп-альбом: Билли Айлиш – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
- Лучшая R&B песня: PJ Morton, JoJo – Say So
- Лучший R&B альбом: Anderson.Paak – Ventura
- Лучшее R&B исполнение: Anderson.Paak – Come Home
- Лучший альтернативный альбом: Vampire Weekend – Father of the Bride
- Лучший рэп-альбом: Tyler, The Creator – Igor
- Лучшая рэп-песня: 21 Savage Джей Коул – A Lot
- Лучшее рэп-выступление: Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy – Racks in the Middle
- Лучшее рок-выступление: Гари Кларк-младший – This Land
- Лучшая рок-песня: Гари Кларк-младший – This Land
- Лучший рок-альбом: Social Cues – Cage The Elephant
- Лучшее музыкальное видео: Lil Nas X & Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Official Movie)
- Лучший саундтрек: Леди Гага и Брэдли Купер – A Star Is Born
- Лучший оригинальный саундтрек: Hildur Guðnadóttir – Чернобыль
- Лучшая танцевальная запись: The Chemical Brothers – No Geography
- Лучший электронный альбом: The Chemical Brothers – No Geography
- Лучший музыкальный фильм: Бейонсе – Homecoming
- Лучший альбом-мюзикл: Hadestown
- Лучший разговорный альбом Мишель Обама – Becoming
- Лучшая классическая сборка: Надежда Шпаченко – The Poetry of Places
Читайте: Список номинантов на кинопремию Оскар 2020
К слову, вскоре, в ночь с 9 на 10 февраля, в Лос-Анджелесе состоится вручение премии Оскар 2020. Пока мир готовится к главной киноцеремонии года, Факты ICTV предлагают вам вспомнить номинантов в категории Лучшая оригинальная песня к фильму.