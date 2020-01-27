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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Победители музыкальной премии Грэмми-2020 (СПИСОК)

В Лос-Анджелесе состоялась 62 церемония награждения музыкальной премии Грэмми-2020. Она стала настоящим триумфом для молодых исполнителей.

Популярная 18-летняя певица Билли Айлиш получила сразу четыре награды в основных номинациях. По количеству статуэток второй стала певица Лиззо (Lizzo).

Факты ICTV публикуют полный список лауреатов Грэмми-2020

  • Песня года: Билли Айлиш – Bad Guy
  • Альбом года: Билли Айлиш – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
  • Лучший новый исполнитель: Билли Айлиш
  • Запись года: Билли Айлиш – Bad Guy
  • Лучше сольное поп-исполнение: Lizzo – Truth Hurts
  • Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой: Lil Nas X & Billy Ray Cyrus – Old Town Road
  • Лучший вокальный поп-альбом: Билли Айлиш – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
  • Лучшая R&B песня: PJ Morton, JoJo – Say So
  • Лучший R&B альбом: Anderson.Paak – Ventura
  • Лучшее R&B исполнение: Anderson.Paak – Come Home
  • Лучший альтернативный альбом: Vampire Weekend – Father of the Bride
  • Лучший рэп-альбом: Tyler, The Creator – Igor
  • Лучшая рэп-песня: 21 Savage Джей Коул – A Lot
  • Лучшее рэп-выступление: Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy – Racks in the Middle
  • Лучшее рок-выступление: Гари Кларк-младший – This Land
  • Лучшая рок-песня: Гари Кларк-младший – This Land
  • Лучший рок-альбом: Social Cues – Cage The Elephant
  • Лучшее музыкальное видео: Lil Nas X & Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Official Movie)
  • Лучший саундтрек: Леди Гага и Брэдли Купер – A Star Is Born
  • Лучший оригинальный саундтрек: Hildur Guðnadóttir – Чернобыль
  • Лучшая танцевальная запись: The Chemical Brothers – No Geography
  • Лучший электронный альбом: The Chemical Brothers – No Geography
  • Лучший музыкальный фильм: Бейонсе – Homecoming
  • Лучший альбом-мюзикл: Hadestown
  • Лучший разговорный альбом Мишель Обама – Becoming
  • Лучшая классическая сборка: Надежда Шпаченко – The Poetry of Places

Читайте: Список номинантов на кинопремию Оскар 2020

К слову, вскоре, в ночь с 9 на 10 февраля, в Лос-Анджелесе состоится вручение премии Оскар 2020. Пока мир готовится к главной киноцеремонии года, Факты ICTV предлагают вам вспомнить номинантов в категории Лучшая оригинальная песня к фильму.

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