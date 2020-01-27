В Лос-Анджелесе состоялась 62 церемония награждения музыкальной премии Грэмми-2020. Она стала настоящим триумфом для молодых исполнителей.

Популярная 18-летняя певица Билли Айлиш получила сразу четыре награды в основных номинациях. По количеству статуэток второй стала певица Лиззо (Lizzo).

Факты ICTV публикуют полный список лауреатов Грэмми-2020

Песня года: Билли Айлиш – Bad Guy

Альбом года: Билли Айлиш – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Лучший новый исполнитель: Билли Айлиш

Запись года: Билли Айлиш – Bad Guy

Лучше сольное поп-исполнение: Lizzo – Truth Hurts

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой: Lil Nas X & Billy Ray Cyrus – Old Town Road

Лучший вокальный поп-альбом: Билли Айлиш – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Лучшая R&B песня: PJ Morton, JoJo – Say So

Лучший R&B альбом: Anderson.Paak – Ventura

Лучшее R&B исполнение: Anderson.Paak – Come Home

Лучший альтернативный альбом: Vampire Weekend – Father of the Bride

Лучший рэп-альбом: Tyler, The Creator – Igor

Лучшая рэп-песня: 21 Savage Джей Коул – A Lot

Лучшее рэп-выступление: Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy – Racks in the Middle

Лучшее рок-выступление: Гари Кларк-младший – This Land

Лучшая рок-песня: Гари Кларк-младший – This Land

Лучший рок-альбом: Social Cues – Cage The Elephant

Лучшее музыкальное видео: Lil Nas X & Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Official Movie)

Лучший саундтрек: Леди Гага и Брэдли Купер – A Star Is Born

Лучший оригинальный саундтрек: Hildur Guðnadóttir – Чернобыль

Лучшая танцевальная запись: The Chemical Brothers – No Geography

Лучший электронный альбом: The Chemical Brothers – No Geography

Лучший музыкальный фильм: Бейонсе – Homecoming

Лучший альбом-мюзикл: Hadestown

Лучший разговорный альбом Мишель Обама – Becoming

Лучшая классическая сборка: Надежда Шпаченко – The Poetry of Places

Читайте: Список номинантов на кинопремию Оскар 2020

К слову, вскоре, в ночь с 9 на 10 февраля, в Лос-Анджелесе состоится вручение премии Оскар 2020. Пока мир готовится к главной киноцеремонии года, Факты ICTV предлагают вам вспомнить номинантов в категории Лучшая оригинальная песня к фильму.