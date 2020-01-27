Американская пианистка украинского происхождения Надежда Шпаченко получила премию Грэмми-2020 в номинации Лучший сборник классической музыки за сборник The Poetry Of Places.
Кроме того, пианистка претендовала на награду за свой дебютный альбом Woman at the New Piano (номинировался в аналогичной категории), а также была заявлена в номинации Продюсер года в классической музыке за альбом The Poetry Of Places.
Надежда Шпаченко получила звание доктора музыкальных искусств и магистра в университете Южной Калифорнии. Среди ее педагогов – Джон Перри в Лос-Анджелесе, Виктор Розенбаум в Бостоне, Виктор Деревянко в Израиле, Серафима Шварц в Украине.
Congrats Best Classical Compendium winner – ‘The Poetry of Places’ @NShpachenko; Marina A. Ledin & Victor Ledin, producers
WATCH: https://t.co/iPjts7zMCt #GRAMMYPremiere #GRAMMYs pic.twitter.com/yhgK0zNPYy
— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 26, 2020
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К слову, Надежда Шпаченко прожила в Украине до 1991 года, а затем на три года уехала в Израиль. В 1994 году она отправилась в США, чтобы получить степень бакалавра классической музыки в Кембридже.
Сейчас она работает профессором музыки в Калифорнийском университете, а также широко известна в США выполнением работ современных композиторов. На своих концертах Надежда Шпаченко любит импровизировать, поэтому играет не только на рояле.
Полный список победителей Грэмми-2020 вы можете посмотреть в нашем материале.
Фото: Nadia Shpachenko