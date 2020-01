Американская пианистка украинского происхождения Надежда Шпаченко получила премию Грэмми-2020 в номинации Лучший сборник классической музыки за сборник The Poetry Of Places.

Кроме того, пианистка претендовала на награду за свой дебютный альбом Woman at the New Piano (номинировался в аналогичной категории), а также была заявлена ​​в номинации Продюсер года в классической музыке за альбом The Poetry Of Places.

Надежда Шпаченко получила звание доктора музыкальных искусств и магистра в университете Южной Калифорнии. Среди ее педагогов – Джон Перри в Лос-Анджелесе, Виктор Розенбаум в Бостоне, Виктор Деревянко в Израиле, Серафима Шварц в Украине.

К слову, Надежда Шпаченко прожила в Украине до 1991 года, а затем на три года уехала в Израиль. В 1994 году она отправилась в США, чтобы получить степень бакалавра классической музыки в Кембридже.

Сейчас она работает профессором музыки в Калифорнийском университете, а также широко известна в США выполнением работ современных композиторов. На своих концертах Надежда Шпаченко любит импровизировать, поэтому играет не только на рояле.

Фото: Nadia Shpachenko