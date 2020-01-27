Рецензия на фильм Джентльмены: король конопляных джунглей

Гай Ричи заработал деньжат, сняв для голливудских мейджоров Короля Артура и Аладдина, и теперь вернулся к тому, благодаря чему прославился – криминальной комедии о британских бандитах.

Сюжет

Главный герой фильма Джентльмены – экспат Микки Пирсон, который родился в США, а учился на ботаника в Оксфорде. Престижный университет ему закончить не удалось, зато он нашел дело всей жизни – выращивание и сбыт марихуаны.

Острый ум и жестокость помогли Микки построить настоящую наркоимперию, разместив по всей Англии 12 ферм и монополизировав рынок травки.

У льва в джунглях один шанс выжить: не изображать царя зверей, а царствовать.

Теперь же Микки решил уйти на пенсию и продать свой бизнес американскому миллиардеру. Однако выйти чистым из воды, когда у тебя руки по локоть в крови, а вокруг плавают одни акулы, оказывается нетривиальной задачей.

Режиссерская работа

Сценаристом и режиссером Джентльменов выступил Гай Ричи. Идею фильма он вынашивал последние десять лет, поэтому лента стала возвращением к тому, за что мы полюбили британца, подарившего нам Карты, деньги, два ствола и Большой куш. Разве что в касте не хватает Джейсона Стэтхэма, но он обещал появиться в следующем фильме Ричи.

В ленте легко узнать все коронные фишки британца. Прежде всего, запутанный сюжет, за развертыванием которого действительно интересно наблюдать. Ты понимаешь, что будет много стрельбы, драк и подстав, но кто кого и как обойдет на повороте в погоне за наживой – всегда трудно угадать.

Джентльмены порадуют зрителей качественным видеорядом, за который отвечал давний коллега Ричи Алан Стюарт, с которым они работают уже более двух десятилетий. Есть здесь и привычные “быстрые перемотки” событий, к которым Ричи прибегает в каждом своем фильме.

Камерность постановки и довольно бедный набор локаций с лихвой компенсируются безупречными диалогами. Не забыл Ричи и об обязательном эпизоде со свиньями, которые для режиссера, кажется, стали вроде сцен со ступнями для Тарантино.

Актеры

По словам самого Гая Ричи, только счастливое стечение обстоятельств позволило собрать на съемочной площадке такой замечательный актерский ансамбль.

Очередной свой бенефис выдал Мэттью Макконахи, исполнивший роль главного героя. Гринго Микки Пирсон настолько прижился в Британии, что носит исключительно стильные костюмы, пьет пиво с маринованным яйцом и чаевничает с отставленным мизинцем.

Персонаж Макконахи прямо называет себя львом в преступной саванне старушки Британии. И как настоящий лев, он не имеет права на ошибку. Поэтому продажу подпольной империи нужно провести безупречно.

Это верный выигрыш – джекпот без забот.

Его преданного помощника сыграл Чарли Ханнэм, которого Гай Ричи уже снимал в Короле Артуре. Героя зовут просто Реймонд. Ни фамилии, ни прошлого, ни его амбиций мы не узнаем. При том, что он получил едва ли не больше всего экранного времени в Джентльменах.

Роль рассказчика – скользкого и жадного журналиста бульварного издания – досталась Хью Гранту. Он, словно гиена, пытается выдернуть кусок мяса из-под носа царя зверей.

Генри Голдинг сыграл дерзкого члена китайской триады. Парень обрадовался решению Пирсона отойти от дел, ведь для этого молодого льва такое решение короля преступного мира стало символом, словно седина в шерсти вожака прайда, которого теперь можно сбросить с трона.

Самым смешным оказался персонаж Колина Фаррелла – Тренер. На первый взгляд, он просто возглавляет своеобразную банду боксеров-гопников, которые, как в девяностые, занимаются грабежами и выступают “тупыми мышцами”. Однако Тренер всячески подчеркивает ошибочность преступного пути и хочет лучшего для ребят.

Не тратьте время, жизнь вам скрутит фигу.

Стоит отметить и современную фишку, которую Ричи придумал для банды. Они снимают свои подвиги на камеры и в погоне за лайками выкладывают на Youtube в виде хип-хоп клипов.

Впечатления

Фильм Джентльмены вышел настоящим возвращением Гая Ричи к своей коронной теме – британскому преступному миру. Это блестящая криминальная комедия, где не все персонажи являются джентльменами, хотя и стремятся к чему-то большему, чем подставы и разборки.

Ричи повзрослел, повзрослели и его герои.

Нам подают не историю начинающих гангстеров, а опытных бандитов, которые достигли того уровня власти и состояния, когда хочется других привилегий, главная из которых – легализация доходов.

Взрослость героев видно и по их отношению к женщинам. Как настоящие джентльмены, они галантны и моногамны, уважают противоположный пол, который, согласно банальному изречению, должен стоять за каждым успешным мужчиной.

При этом Ричи не идет на компромисс с модной в Голливуде эмансипацией, его фильм остается сексистским. В отличие от того же Аладдина, герои Джентльменов не считают женщин равными себе. Они, скорее, ценят их, как свое главное достояние, которое, впрочем, можно потерять, как дорогую картину.

Сюжет: 7,5/10

Режиссерская работа: 8/10

Актеры: 8/10

Впечатление: 7,5/10

Общая оценка: 7,8/10

Дмитрий Сидоренко

Фото: Вольга Украина

Видео: Вольга Украина