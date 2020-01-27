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Это провокация! Интервью певицы Ирины Отиевой спровоцировало скандал

Откровения 61-летней певицы Ирины Отиевой, которую считали королевой джаза, сравнивали с Аллой Пугачевой и Ларисой Долиной, вышли в программе Андрея Малахова на канале Россия-1. Это первое ее интервью за много лет.

Песня из кинофильма Вам и не снилось (1980) сделала ее знаменитой, но потом артистка внезапно пропала.

Российские СМИ пишут, что Отиева перестала появляться на публике и выступать, а коллеги утверждают, что женщина впала в депрессию и пристрастилась к алкоголю, а другие говорят, что она отвернулась от всех, и опасаются, что певица больна и ей требуется помощь врачей.

– Это страшно, когда ты всю жизнь работал, и не работаешь. Страшно. Старики не нужны больше. Никто вообще ни разу не позвонил. От меня отвернулись все, – это цитата из интервью Отиевой.

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После выхода программы Отиваева написала в Instagram, что авторы программы добыли эту информацию нечестным путем:

– Я заболела, температура 38,3, в этот день ждала дочь и подругу. Звонок в дверь, открываю, стоят два сотрудника Андрея Малахова с цветами. Я их узнала, пустила к себе, как добрая армянка, со всей душой пригласила за стол, накормила, напоила. Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Потому что все, что я говорила, было записано на скрытую камеру.

При этом она отметила, что все слова в программе действительно принадлежат ей:

– 10 лет назад я действительно была в депрессии, когда меня предали мои друзья и коллеги. Об этом периоде я и говорила! Но эти люди извинились!

 

 

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Я заболела, температура 38,3, в этот день ждала дочь и подругу. Звонок в дверь, открываю, стоят два сотрудника Андрея Малахова с цветами. ⠀ Я их узнала, пустила к себе, как добрая армянка, со всей Душой пригласила за стол, накормила, напоила. ⠀ Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Потому что все, что я говорила, было записано на СКРЫТУЮ КАМЕРУ. ⠀ В этот момент к моей Мамочке, ребёнку войны, являются два других человека, представляются редакторами телеканала «Домашний» и в подъезде берут у неё интервью. Якобы с моего позволения. ⠀ В этот же момент звонят моей дочери и просят срочно приехать к ним на «Прямой эфир». ⠀ Какая мерзость подлость и гадость. Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства. Только потому, что этот человек Великодушен. ⠀ Да, все, что вы слышали в программе — это мои слова. 10 лет назад я действительно была в депрессии, когда меня предали мои друзья и коллеги. Об этом периоде я и говорила! Но эти люди Извинились! И Молодцы! Молодцы! Молодцы! 😊

Публикация от Ирина Отиева (@irinaotieva)

 

К слову, недавно известный латвийский композитор Раймонд Паулс праздновал свое 84-летие.

Фото: otieva.ru

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