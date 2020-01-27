После объявления полного состава участников национального отбора на Евровидение 2020 прошла жеребьевка, которая определила порядок выступлений полуфиналистов.
Первый полуфинал отбора пройдет 8 февраля, а второй – 15 февраля. Финал состоится 22 февраля.
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К слову, в каждом полуфинале споет по восемь конкурсантов.
Порядок выступления участников в первом полуфинале нацотбора на Евровидение:
- [О]
- Jerry Heil
- Катя Chilly
- Krutь
- Go-A
- Cloudless
- Gio
- Assol
Ранее Факты ICTV писали, что телеканалы СТБ и UA: Общественное вещание объявили имя членов жюри, которые будут оценивать участников национального отбора на Евровидение 2020.
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