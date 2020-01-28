49-летня Наоми Кэмпбелл полностью разделась для кампании Vivienne Westwood (18+)

49-летняя модель Наоми Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии, на которой полностью обнажилась для рекламной кампании известного бренда Vivienne Westwood.

К слову, наготу Кэмбелл продемонстрировала лишь на одном снимке, а на остальных все выглядят скромнее.

Кэмпбелл сотрудничала с брендом Vivienne Westwood с 1987 года, однако в 1993 году модель во время показа упала на подиуме, не удержавшись на высоких каблуках. Впоследствии многие дизайнеры предлагали Наоми повторить падение. Хотя с тех пор не сотрудничала с брендом Vivienne Westwood.

– Я верю, что в жизни все происходит, как должно быть. Потребовалось 33 года, чтобы сняться в кампании Vivienne Westwood, и я счастлива, что смогла сделать это в 49. Это должно было когда-нибудь случиться, отметила Наоми Кэмпбелл.

Ранее Факты ICTV писали, что экс-участница группы ВИА Гра Анна Седокова поделилась с поклонниками откровенным фото с тренировки.

Фото: Vivienne Westwood.