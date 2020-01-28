Американская киноакадемия объявила, что на ежегодном ланчеи номинантов кинопремии, а также непосредственно на церемонии в театре Dolby гостей будут угощать исключительно блюдами из растительных продуктов.

— За последнее десятилетие Академия приложила немало усилий, чтобы уменьшить углеродный след. В течение последних семи лет Оскар он был нулевой. Мы продолжаем расширять наш план устойчивого развития с конечной целью стать углеродным нейтральными, – рассказали в Академии.

Академия решила взять пример с Голливудской ассоциации иностранной прессы, когда на церемонии вручения Золотого глобуса меню состояло исключительно из растительных продуктов.

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Сначала в нем было блюдо из чилийского морского окуня, но его заменили на гребешки королевской устрицы с ризотто с дикими грибами и овощами. Также в меню входила закуска из золотой свеклы. На десерт подавали блюдо от кондитера Томаса Хендзи под названием купол веганской оперы.

А вот после церемонии на Балу Губернаторов меню из растительных продуктов будет только на 70% и на 30% из рыбы и мяса.

За меню во время церемонии Оскар 2020 будет отвечать веганский ресторан Nic’s из Беверли-Хиллз и ресторан This Messy Table из Лос-Анджелеса.

Традиционно с полным составом меню Американская киноакадемия ознакомит за несколько дней до церемонии.

Ранее Факты ICTV подробно рассказывали о главных номинантах на премию Оскар 2020 в категории Лучший фильм.