Группа [О] стала участником национального отбора на Евровидение 2020. В коллективе выступают Александр Каспров и Ольга Чернышева, которые определяют свой стил, как поп-музыку будущего.

Вокалистка Оля Чернышева работала на бэк-вокале Олега Скрипки, Джамалы, Pianoboy, Kadnay, Brunette Shoot Blondes, Асия Ахат, Illaria, выступала вместе с 10-кратным лауреатом Грэмми – Бобби МакФеррином и даже написала песню для Тины Кароль.

Саунд-продюсер Саша Каспров писал аранжировки в последнем альбоме Джамалы, бас-гитарист Егор Гавриленко сотрудничал вместе с Ингрет, Алисой Тарабаровой, Kadnay, The ВЙО, Ярмаком, Фаготом, Крихіткою Цахес.

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Коллектив всколыхнул украинский интернет в 2017 году своей песней Мушечки. Тогда группа начала сотрудничать с лейблом Ивана Дорна Masterskaya и выпустил первый мини-альбом Самий Сок. Уникальное звучание и смелые музыкальные эксперименты обеспечивают группе выступления на крупнейших украинских фестивалях: Atlas Weekend, Белые ночи, Open Podil 2017, Lviv Acoustic Fest 2017, OIFF 2017, Masterskaya Street Point, Summer Nights Odessa.

Также Группа [О] получили премию Хит года от радио Kiss Fm и приз в номинации Свежая Кровь от Jagermeister Music Awards.

В апреле 2018 вышел мини-альбом Роди Любов с одноименным бенгером, который стал второй визитной карточкой коллектива.

В том году группа снова стала гостем музыкальных фестивалей и в список добавились: Импульс Фест, Коктебель Джаз Фест, Via Carpatia, Street Music Day и первая поездка за границу на фестиваль Wschod Kultury (Польша).

В апреле 2019 коллектив выпустил первый полноформатный альбом Суперінтроверт, в поддержку которого прошел первый сольный концерт в столичном клубе Атлас.

В этом же году группа в составе украинской делегации удачно представила страну на одном из самых значимых европейских шоукейс-фестивалей Waves Vienna.

Ранее Факты ICTV публиковали полный список конкурсантов, которые прошли в полуфиналы национального отбора на Евровидение.