PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бізнес / Кино

Список номинантов на кинопремию Оскар 2020

Стали известны все номинанты на премию Американской киноакадемии Оскар в 2020 году. Специальную церемонию объявления провели актеры Джон Чо и Иссаи Рэй.

Наибольшее количество номинаций, одиннадцать, получила лента Джокер от режиссера Тодда Филлипса.

По десять номинаций сразу у трех фильмов: 1917, Ирландец и Однажды… в Голливуде. В шести категориях на победу претендуют ленты: Кролик Джоджо, Маленькие женщины, Брачная история и Паразиты.

Читайте: Джокер, Ирландец или Кролик Джоджо: кто получит Оскар (ГОЛОСОВАНИЕ)

Полный список претендентов на награды 92-й кинопремии Оскар выглядит следующим образом:

Самый лучший фильм:

  • Ирландец
  • 1917
  • Джокер
  • Однажды…в Голливуде
  • Паразиты
  • Ford против Ferrari
  • Маленькие женщины
  • Кролик Джоджо
  • Брачная история

Лучший актер:

  • Леонардо Ди Каприо – Однажды… в Голливуде
  • Адам Драйвер – Брачная история
  • Хоакин Феникс – Джокер
  • Джонатан Прайс – Два Папы
  • Антонио Бандерас – Боль и слава

Лучшая актриса:

  • Синтия Эриво — Гарриет
  • Скарлетт Йоханссон — Брачная история
  • Сирша Ронан — Маленькие женщины
  • Шарлиз Терон — Скандал
  • Рене Зеллвегер — Джуди

Лучший режиссер:

  • Пон Чжун Хо — Паразиты
  • Сэм Мендес — 1917
  • Тодд Филлипс — Джокер
  • Мартин Скорсезе — Ирландец
  • Квентин Тарантино — Однажды… в Голливуде

Лучший актер второго плана:

  • Том Хэнкс – Прекрасный день по соседству
  • Энтони Хопкинс – Два папы
  • Аль Пачино – Ирландец
  • Джо Пеши – Ирландец
  • Брэд Питт – Однажды… в Голливуде

Лучшая актриса второго плана:

  • Кэти Бейтс – Дело Ричарда Джуэлла
  • Лора Дерн – Брачная история
  • Скарлетт Йоханссон – Кролик Джоджо
  • Флоренс Пью – Маленькие женщины
  • Робби – Скандал

Лучший адаптированный сценарий:

  • Ирландец
  • Кролик Джоджо
  • Джокер
  • Маленькие женщины
  • Два Папы

Лучший оригинальный сценарий:

  • 1917
  • Достать ножи
  • Брачная история
  • Паразиты
  • Однажды… в Голливуде

Лучшая работа оператора:

  • Маяк
  • 1917
  • Однажды … в Голливуде
  • Джокер
  • Ирландец

Лучшая работа художника-постановщика:

  • 1917
  • Однажды … в Голливуде
  • Паразиты
  • Ирландец
  • Кролик Джоджо

Лучший дизайн костюмов:

  • Ирландец
  • Кролик Джоджо
  • Маленькие женщины
  • Однажды… в Голливуде
  • Джокер

Лучший монтаж:

  • Ford против Ferrari
  • Ирландец
  • Кролик Джоджо
  • Джокер
  • Паразиты

Лучший композитор:

  • Джокер
  • Маленькие женщины
  • Брачная история
  • Звездные войны: Скайуокер. Восток
  • 1917

Лучшая песня:

  • I Can’t Let You Throw Yourself Away — История игрушек 4
  • (I’m Gonna) Love Me Again — Рокетмен
  • Stand Up — Гарриет
  • I’m Standing With You — Прорыв
  • Into The Unknown — Холодное сердце 2

Лучшие визуальные эффекты:

  • 1917
  • Мстители: Финал
  • Ирландец
  • Король Лев
  • Звездные войны: Скайуокер. Восход

Лучший грим и прически:

  • Скандал
  • Малефисента: Владычица тьмы
  • Джуди
  • Джокер
  • 1917

Лучшее сведение звука:

  • Ford против Ferrari
  • К звездам
  • Джокер
  • 1917
  • Однажды… в Голливуде

Лучший монтаж звука:

  • Ford против Ferrari
  • Джокер
  • 1917
  • Однажды … в Голливуде
  • Звездные войны: Скайуокер. Восток

Лучший фильм на иностранном языке:

  • Паразиты
  • Тело Христово
  • Страна меда
  • Боль и слава
  • Отверженные

Лучший анимационный фильм:

  • Клаус
  • История игрушек 4
  • Как приручить дракона 3
  • Потерянное звено
  • Я потерял тело

Лучший короткометражный анимационный фильм:

  • Дочь
  • Котбуль
  • Незабываемо
  • Волосатая любовь
  • Сестра

Лучший документальный фильм:

  • Американская фабрика
  • Пещера
  • Грань демократии
  • Для Самы
  • Страна меда

Лучший короткометражный документальный фильм:

  • В отсутствие
  • Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)
  • Жизнь захватывает меня
  • Супермен из Сент-Луиса
  • Иди, беги, ча-ча

Лучший короткометражный игровой фильм:

  • Братство
  • Футбольный клуб Нефты
  • Окно напротив
  • Sorria
  • Сестра

Церемония вручения премии Оскар в 2020 пройдет в ночь с 9-го на 10-е февраля. Также Факты ICTV рассказывали, где пройдет церемония вручения статуэток Оскар.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка