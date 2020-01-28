Рецензия на фильм 1917: война до последнего живого

В украинский прокат выходит один из главных претендентов на Оскар – военная лента 1917 от режиссера двух последних Бондов. 10 номинаций, звездные камео и уникальный видеоряд делают фильм обязательным к просмотру на большом экране.

Сюжет

Фильм 1917 переносит зрителей в годы Первой мировой войны. Если точнее, 6 апреля 1917 года, когда США присоединились к Антанте и официально объявили войну Германии. Именно тогда президент Вудро Вильсон убедил Конгресс, произнеся знаменитую фразу о войне, которая покончит со всеми войнами. Знал бы он, как фатально ошибся.

Главными героями ленты стали два британских младших капрала, которых отправляют доставить на передовую важное послание. Цена вопроса – спасение жизни 1 600 солдат, готовящихся идти в атаку и рискующих попасть в ловушку немцев.

В лютую гиену или ангельский храм доберется первым идущий сам.

Драмы добавляет то, что на передовой находится брат одного из главных героев. Ребят всего двое, времени в обрез, а впереди несколько миль ничейной земли с остатками немецких и союзнических войск.

Режиссерская работа

Режиссером и автором идеи выступил Сэм Мендес. Для фильма он выбрал не реальную историю, однако выстроил сценарий на основе воспоминаний своего деда, который рассказывал внуку о важности посланцев во время Первой мировой войны, когда телеграфная и телефонная связь были абсолютно ненадежными.

Мендес уже получил награду Гильдии режиссеров США и Золотой глобус, что делает его одним из главных претендентов на Оскар. Он выбрал непростую тему военного конфликта и выдал кино, не героизирующее военных, а показывающее реальные ужасы войны.

Сцены в фильме скомпонованы так, что зрителя регулярно словно обдают холодной водой ужасающих кадров. Вот полуразложившаяся туша коровы, которую немцы застрелили при отступлении, вот труп солдата, словно кланяющегося, запутавшись в колючей проволоке, а когда герой пробирается через натуралистические трупы, хочется просто закрыть глаза. Но закрыть их не удастся из-за отличного видеоряда.

Главной находкой для фильма 1917 стал Роджер Дикинс – лучший оператор 2019 года, по версии Американского общества кинооператоров. Человек, заработавший Оскар за Бегущего по лезвию 2049, сделал фильм Мендеса визуальной иконой.

За работу с камерой в 1917 он, считайте, уже получил Оскар. Весь фильм снят как будто одним кадром. История о доставке важного послания вложена в два с лишним часа сплошного видеоряда, который прерывается только единожды.

Остальное время фильма камера не отрывается от главных героев, кружась возле них, словно шмель вокруг цветка. Понятно, что это просто мастерство монтажеров, которые сделали склейки незаметными. Но стоит отметить, что фильм снят очень длинными кадрами, иногда более 8 минут. Для современного кинематографа, где камера скачет каждые 10 секунд, – это нонсенс.

Мало кто сегодня прибегает к такому. Во-первых, снимать короткими дублями дешевле, когда кто-то ошибается, не приходится много переснимать. Во-вторых, в экшнах нужно поддерживать драйв, а попробуйте вложить много событий в линейную историю. Однако создателям фильма 1917 это удалось на все сто процентов, они сделали очень зрелищное кино. Поэтому смотреть эту историю не на большом экране – настоящее преступление.

Актеры

Афиши фильма 1917 манят такими звездными именами, как Колин Ферт, Бенедикт Камбербэтч и Марк Стронг. Однако им достались лишь небольшие эпизоды.

Главными же героями выступили Джордж Маккей и Дин-Чарльз Чэпмен. Первый снялся в роли известного преступника Неда Келли в свежем фильме Правдивая история банды Келли, а второго вы могли видеть в Игре престолов, где он эффектно вышел в окно.

Камера, как уже отмечалось, неотрывно следует за этими двумя. А остальной антураж размытым фоном проносится мимо главных героев. При этом все детализировано до мелочей. Где-то они минуют солдат в траншеях, которые курят, едят последний обед или пытаются поспать перед финальным штурмом, в другой момент край кадра цепляет мух над тушей лошади или крысу, ползущую по трупу солдата.

Маккей и Чепмен хорошо справились со своими ролями. Молодые парни, которых забрали из родной Англии воевать где-то во французских полях с немцами, мечтают только о двух вещах: капитуляции врага и возвращении домой. У них нет идеологических убеждений или политических взглядов. Единственное, что заложили ребятам в головы – это ненависть к немцам, которых они называют вшами, а то и хуже.

Впечатления

Фильм 1917 недаром победил на церемонии Золотого глобуса и попал в важнейшие номинации Оскара. Эта военная драма достигла вершины, изображая войну, как бесчеловечную и бессмысленную мясорубку, начинающуюся вроде из-за правильных причин, а затем быстро доказывающую всю алогичность противостояния внутри одного биологического вида.

Война порождает братство, жертвенность и позволяет стать героем. Но зачем кому-то медаль за отвагу, если он готов ее отдать, чтобы напиться, как персонаж фильма? Герои Мендеса вполне чувствуют всю ошибочность конфликта, но ничего не способны изменить. Поэтому просто спасают себя и других.

Как сказал полковник Маккензи в исполнении Камбербэтча: Похоже, что эта война будет продолжаться до последнего живого.

Наблюдать за происходящим на экране жутко и местами откровенно противно, но оторваться невозможно, потому что авторы смогли совместить насыщенный сценарий с гениальным видеорядом. Такого уже давно не делали в кино, потому пропустить подобное произведение искусства будет крайне неблагоразумно.

Сюжет: 7,5/10

Режиссерская работа: 9/10

Актеры: 8/10

Впечатление: 8,5/10

Общая оценка: 8,3/10

Дмитрий Сидоренко

Фото: B&H Film Distribution Company

Видео: B&H Film Distribution Company