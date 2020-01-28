Певица Ирина Отиева раскритиковала телеведущего Андрея Малахова за его шоу. Она рассказала, что работники его программы Прямой эфир на телеканале Россия-1 устроили провокацию, сняв ее на скрытую камеру.

Певица отметила, что журналисты также обманули ее мать и взяли у нее интервью в подъезде:

– Какая подлость и гадость. Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства.

К слову, накануне в новом выпуске Прямого эфира Андрей Малахов утверждал, что певица давно не выходит на связь и не выступает. Кроме того, знакомые Ирины Отиевой рассказали о том, что она тихо спивается и ведет затворническую жизнь.

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Артистка со своей стороны объяснила, что когда к ней пришли журналисты, то она лежала дома с высокой температурой:

– Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Потому что все, что я говорила, было записано на скрытую камеру, – сообщила Ирина Отиева.



Подробнее о том, почему интервью певицы Ирины Отиевой спровоцировало скандал, можно прочитать в нашем материале.

Фото: otieva.ru