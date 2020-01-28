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Факты / Шоу-бізнес / Звезды

Какая подлость! Отиева раскритиковала журналистов за съемку на скрытую камеру

Певица Ирина Отиева раскритиковала телеведущего Андрея Малахова за его шоу. Она рассказала, что работники его программы Прямой эфир на телеканале Россия-1 устроили провокацию, сняв ее на скрытую камеру.

Певица отметила, что журналисты также обманули ее мать и взяли у нее интервью в подъезде:

– Какая подлость и гадость. Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства.

К слову, накануне в новом выпуске Прямого эфира Андрей Малахов утверждал, что певица давно не выходит на связь и не выступает. Кроме того, знакомые Ирины Отиевой рассказали о том, что она тихо спивается и ведет затворническую жизнь.

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Артистка со своей стороны объяснила, что когда к ней пришли журналисты, то она лежала дома с высокой температурой:

– Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Потому что все, что я говорила, было записано на скрытую камеру, – сообщила Ирина Отиева.

 

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Я заболела, температура 38,3, в этот день ждала дочь и подругу. Звонок в дверь, открываю, стоят два сотрудника Андрея Малахова с цветами. ⠀ Я их узнала, пустила к себе, как добрая армянка, со всей Душой пригласила за стол, накормила, напоила. ⠀ Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Потому что все, что я говорила, было записано на СКРЫТУЮ КАМЕРУ. ⠀ В этот момент к моей Мамочке, ребёнку войны, являются два других человека, представляются редакторами телеканала «Домашний» и в подъезде берут у неё интервью. Якобы с моего позволения. ⠀ В этот же момент звонят моей дочери и просят срочно приехать к ним на «Прямой эфир». ⠀ Какая мерзость подлость и гадость. Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства. Только потому, что этот человек Великодушен. ⠀ Да, все, что вы слышали в программе — это мои слова. 10 лет назад я действительно была в депрессии, когда меня предали мои друзья и коллеги. Об этом периоде я и говорила! Но эти люди Извинились! И Молодцы! Молодцы! Молодцы! 😊

Публикация от Ирина Отиева (@irinaotieva)


Подробнее о том, почему интервью певицы Ирины Отиевой спровоцировало скандал, можно прочитать в нашем материале.

Фото: otieva.ru

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