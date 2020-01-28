Певица Ирина Отиева раскритиковала телеведущего Андрея Малахова за его шоу. Она рассказала, что работники его программы Прямой эфир на телеканале Россия-1 устроили провокацию, сняв ее на скрытую камеру.
Певица отметила, что журналисты также обманули ее мать и взяли у нее интервью в подъезде:
– Какая подлость и гадость. Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства.
К слову, накануне в новом выпуске Прямого эфира Андрей Малахов утверждал, что певица давно не выходит на связь и не выступает. Кроме того, знакомые Ирины Отиевой рассказали о том, что она тихо спивается и ведет затворническую жизнь.
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Артистка со своей стороны объяснила, что когда к ней пришли журналисты, то она лежала дома с высокой температурой:
– Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Потому что все, что я говорила, было записано на скрытую камеру, – сообщила Ирина Отиева.
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Я заболела, температура 38,3, в этот день ждала дочь и подругу. Звонок в дверь, открываю, стоят два сотрудника Андрея Малахова с цветами. ⠀ Я их узнала, пустила к себе, как добрая армянка, со всей Душой пригласила за стол, накормила, напоила. ⠀ Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Потому что все, что я говорила, было записано на СКРЫТУЮ КАМЕРУ. ⠀ В этот момент к моей Мамочке, ребёнку войны, являются два других человека, представляются редакторами телеканала «Домашний» и в подъезде берут у неё интервью. Якобы с моего позволения. ⠀ В этот же момент звонят моей дочери и просят срочно приехать к ним на «Прямой эфир». ⠀ Какая мерзость подлость и гадость. Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства. Только потому, что этот человек Великодушен. ⠀ Да, все, что вы слышали в программе — это мои слова. 10 лет назад я действительно была в депрессии, когда меня предали мои друзья и коллеги. Об этом периоде я и говорила! Но эти люди Извинились! И Молодцы! Молодцы! Молодцы! 😊
Подробнее о том, почему интервью певицы Ирины Отиевой спровоцировало скандал, можно прочитать в нашем материале.
Фото: otieva.ru