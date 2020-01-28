В Роттердаме состоялась церемония жеребьевки полуфиналов конкурса Евровидение-2020.

Все страны-участницы распределили в первый и второй полуфиналы.

Украина выступит во второй половине первого полуфинала, который пройдет 12 мая.

Также в первом полуфинале, но в первой половине будет выступать представитель России.

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По результатам жеребьевки в первом полуфинале выступят: Северная Македония, Беларусь, Литва, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Россия, Норвегия, Кипр, Хорватия, Азербайджан, Мальта, Израиль, Украина и Румыния.

Во втором полуфинале: Австрия, Молдова, Польша, Сан-Марино, Сербия, Исландия, Чехия, Греция, Эстония, Дания, Болгария, Швейцария, Финляндия, Армения, Латвия, Грузия, Португалия и Албания.











Евровидение 2020: в каком полуфинале выступит Украина / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что отныне участником национального отбора на Евровидение 2020 в Украине может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.