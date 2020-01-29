PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бізнес / Кино

Джокер, Ирландец или Кролик Джоджо: кто получит Оскар (ГОЛОСОВАНИЕ)

13 января американская киноакадемия объявила списки номинантов на самую престижную кинопремию Оскар в 2020 году.

Претенденты будут соревноваться за заветные статуэтки Оскар в 24-х номинациях.

Наибольшее количество номинаций, одиннадцать, получил фильм-победитель Венецианского кинофестиваля Джокер от режиссера Тодда Филлипса. Сразу в десяти категориях будут соревноваться три фильма: Ирландец, 1917 и Однажды в… в Голливуде.

Читайте: Букмекеры назвали претендентов на Оскар 2020

На победу в главной номинации на Лучший фильм претендуют сразу девять лент: Ирландец, 1917, Джокер, Однажды… в Голливуде, Паразиты, Ford против Ferrari, Маленькие женщины, Кролик Джоджо и Брачная история.

Факты ICTV подготовили голосования и предлагают вам выбрать своих фаворитов в основных номинациях на Оскар 2020.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка