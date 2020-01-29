Знаменитый канадский певец Джастин Бибер выпустил новую совместную песню с Kehlani Get Me.
Трек войдет в пятый альбом Бибера Changes. Пластинка появится 14 февраля и уже доступна для предзаказа.
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В новый альбом певца вошли 17 песен. Дизайном обложки альбома Бибер поделился на своей странице в Instagram.
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My new album #Changes out Feb 14. Pre-order and get the new track with my friend @kehlani ‘Get Me’ now . Link in bio
Предыдущий альбом Бибера Purpose вышел в 2015 году.
Напомним, канадский певец Джастин Бибер рассказал, что последние два года лечится от болезни Лайма.