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Get Me – Джастин Бибер и Kehlani записали новую песню

Знаменитый канадский певец Джастин Бибер выпустил новую совместную песню с Kehlani Get Me.

Трек войдет в пятый альбом Бибера Changes. Пластинка появится 14 февраля и уже доступна для предзаказа.

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В новый альбом певца вошли 17 песен. Дизайном обложки альбома Бибер поделился на своей странице в Instagram.

 

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My new album #Changes out Feb 14. Pre-order and get the new track with my friend @kehlani ‘Get Me’ now . Link in bio

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

Предыдущий альбом Бибера Purpose вышел в 2015 году.


Напомним, канадский певец Джастин Бибер рассказал, что последние два года лечится от болезни Лайма.

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