Знаменитый канадский певец Джастин Бибер выпустил новую совместную песню с Kehlani Get Me.

Трек войдет в пятый альбом Бибера Changes. Пластинка появится 14 февраля и уже доступна для предзаказа.

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В новый альбом певца вошли 17 песен. Дизайном обложки альбома Бибер поделился на своей странице в Instagram.

Предыдущий альбом Бибера Purpose вышел в 2015 году.

Напомним, канадский певецрассказал, что последние два года лечится от болезни Лайма.