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Факты / Шоу-бізнес / Кино

Наши котики: в прокат выходит украинская патриотическая комедия

Неполиткорректная патриотическая комедия Наши Котики выходит в прокат 30 января и будет идти в кино до 12 февраля.

Ленту презентовали режиссер и автор сценария Владимир Тихий, продюсеры Ульяна Супрун, Марк Супрун, Степан Бандера и Игорь Савиченко.

В главных ролях: Дмитрий Тубольцев, Станислав Бжезинский, Петр Микитюк, Дмитрий Хомяк и другие.

– Это первый фильм о АТО, из которого можно смеяться. Это о событиях 2014 года, когда ребята пришли на войну одними, а ушли другими. И герои это отражали. Володя Тихий умел это хорошо поставить, – говорит Марк Супрун.

Трейлер фильма Наши котики

В фильме речь идет о 2014 год – разгар гибридной войны России против Украины. Инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов идут добровольцами на восток.

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На позициях в четверку присоединяется амбициозная журналистка для выполнения секретного задания. Ни один из них не имеет боевого опыта, ничего не знает о намерениях командования и на местности почти не ориентируется. Впрочем, именно они становятся причиной грандиозного фиаско масштабной операции врага.

Ранее Факты ICTV писали рецензию на фильм 1917.

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