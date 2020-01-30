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Факты / Шоу-бізнес / Музыка

Библиотека и Дарницкий вокзал: экс-участник One Direction снял клип в Киеве

Британский певец и экс-участник группы One Direction Zayn снял новый клип на песню Flames в Киеве.

Трек записан в коллаборации с соул-певцом Jungleboi и нидерландским диджеем R3HAB.

Съемки клипа Flames состоялись 31 октября и 1 ноября. В частности, в кадр попали Национальная библиотека имени Вернадского и недостроенный Дарницкий вокзал.

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Режиссером клипа выступил Фрэнк Борин, ранее работавший со Стивеном Спилбергом, Red Hot Chili Peppers, Eminem и другими.

Хореографом для клипа выступил Денис Стульников, котрые ранее срежиссировал шоу Дмитрия Монатика на НСК Олимпийский.

Ранее Факты ICTV писали, что знаменитый канадский певец Джастин Бибер выпустил новую совместную песню с Kehlani Get Me.

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