На церемонии вручения кинопремии Оскар 2020, которая пройдет в Лос-Анджелесе в театре Dolby в ночь с 9-го на 10-е февраля, выступит 18-летняя певица Билли Айлиш.

Какую именно композицию исполнит 18-летняя триумфаторка музыкальной премии Grammy 2020 неизвестно.

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В соцсетях обсуждают, что Айлиш может выполнить свой хит bad guy, который стал саундтреком к фильму Скандал с Шарлиз Терон и Робби в главной роли. Лента номинирована на премию в трех номинациях: Лучшая актриса (Шарлиз Терон), Лучшая актриса второго плана (Робби) и Лучший грим и прически (Кадзу Хиро, Энн Морган и Вивиан Бейкер).

Стоит отметить, что Билли Айшлиш напишет саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде Не время умирать. Выход ленты в прокат запланирован на апрель 2020 года.

Напомним, Билли Айлиш стала абсолютной триумфаторкой премии Grammy 2020, завоевав статуэтки во всех главных номинациях.

Источник: The Academy