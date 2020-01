Церемония вручения Оскар 2020 состоится в Лос-Анджелесе в ночь с 9-го на 10-е февраля в театре Dolby.

Окончательный список претендентов на кинопремию в 24-х категориях Американская киноакадемия объявила 13 января. В этом году за статуэтки развернется нешуточная борьба, ведь среди главных претендентов ленты Мартина Скорсезе, Квентина Тарантино и Сэма Мендеса.

Пока киноманы гадают, кому достанутся заветные статуэтки, букмекеры дали свой прогноз и определили главных фаворитов.

Лучший фильм

За главную награду соревнуются сразу девять лент. По мнению букмекерских контор больше шансов на победу имеет лента Сэма Мендеса – 1917. На ее победу дают коэффициент 1.70. Следом идет картина Пон Чжун Хо – Паразиты с коэффициентом 3.50. На третьей строчке работа Квентина Тарантино Однажды… в Голливуде – 4.50.

На победу картины Тодда Филлипса Джокер дают 12.5, а вероятность триумфа Ирландца Мартина Скорсезе оценивается в 13.0.

Потенциальный успех ленты Ноа Баумбаха Брачная история оценивается в 24.5, Кролик Джоджо Тайки Вайтити в 38.0, Маленькие женщины Греты Гервиг – 65.0. А меньше всего шансов на победу в главной номинации имеет картина Джеймса Мэнголда Ford против Ferrari – 80.0.

Лучшая мужская роль

Безоговорочным фаворитом в этой номинации является Хоакин Феникс за роль Джокера. На его победу дают 1.15. Потенциальная победа Адама Драйвера за роль в ленте Брачная история оценивается в 6.00.

Другие три претендента имеют маленькие шансы на победу:Джонатан Прайс (Два Папы) – 20.0, Антонио Бандерас (Боль и слава) – 25.0, Леонардо Ди Каприо (Однажды… в Голливуде) – 35.0.

Лучшая женская роль

Главной фавориткой в ​​этой номинации является Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в фильме Джуди. Ее победа оценивается коэффициентом в 1.20. Чуть меньше дают на успех Скарлет Йоханссон за роль Николь Барбер в Брачной истории – 6.00.

Небольшие шансы на победу в Синтии Эриво за роль в фильме Гарриет – 10.0. На потенциальную победу Шарлиз Терон (Скандал) дают 16.0, а Сирши Ронан (Маленькие женщины) – 21.0.

Лучшая режиссура

По мнению экспертов, победа в этой номинации достанется режиссеру фильма 1917 Сэму Мендесу. Коэффициент на его победу составляет 1.50. Хорошие шансы имеет и корейский режиссер Пон Чжун Хо (Паразиты) – 2.87, а вот Квентину Тарантино дают только 10.0.

Вероятность победы Мартина Скорсезе составляет 15.0, а вот Тодда Филлипса аж 40.0.

Лучшая мужская роль второго плана

Главным претендентом на победу в этой номинации является Брэд Питт за роль Клиффа Бута в ленте Однажды… в Голливуде – 1.12. Чуть меньше шансов у Джо Пеши за роль Рассела Буфалино в ленте Ирландец – 8.50.

Потенциальная победа Тома Хэнкса (Прекрасный день по соседству) и Аль Пачино за роль Джимми Хоффа (Ирландец) оценивается в 14.5. А на триумф Энтони Хопкинса (Два Папы) дают 20.0.

Лучшая женская роль второго плана

Эксперты отдают предпочтение в этой номинации Лоре Дерн за роль Норы Фэншоу (Брачная история). Ее победу оценивают в 1.10. Следом идут Марго Робби (Скандал) – 7.50 и Флоренс Пью (Маленькие женщины) – 8.50.

Меньше всего шансов победить в этой категории имеет Скарлет Йоханссон (Кролик Джоджо) – 14.0 и Кэти Бейтс (Дело Ричарда Джуэлл) – 28.0.

Лучший иностранный фильм

Здесь без шансов для других четырех претендентов, ведь победа ленты Паразиты оценивается экспертами в 1.05. А следующий преследователь Боль и слава Педро Альмодовара имеет коэффициент на победу 9.00.

Вероятность победы трех других претендентов совсем маленькая: Отверженные – 25.0, Страна меда – 33.0 Корпус Кристи – 38.0.

Лучший анимационный фильм

Наибольшие шансы победить имеет мультфильм История игрушек 4. На его победу дают высокий коэффициент 1.17. Чуть меньше шансов у Потерянное звено – 10.0.

На победу мультфильма Я потерял свое тело дают 10.5, победа Как приручить дракона 3: Скрытый мир оценивается в 14.0. А меньше всего шансов имеет анимационная лента Клаус – 22.0.

Лучшая песня к фильму

По мнению букмекеров победа в этой номинации достанется композиции Love Me Again из фильма Рокетмен. На ее победу дают 1.20. Хорошие шансы победить у песни Stand Up (Гарриет) – 8.00.

Победа трех других музыкальных композиций оценивается экспертами маленькими коэффициентами: Into the Unknown (Холодное сердце 2) – 11.0, I can’t let you throw yourself away (История игрушек 4) – 18.0, I’am Standing with You (Прорыв) – 28.0.

