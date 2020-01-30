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Факты / Шоу-бізнес

Очень откровенно! Эмили Ратаковски снялась в прозрачном боди

Знаменитая 28-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в рекламе нижнего белья для своего бренда Inamorata.

Кадры звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

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На первом снимке Эмили позирует полуобнаженной в откровенном боди и белой рубашке, а на втором – в белье и джинсах.

Презентация коллекции Ратаковски состоится в четверг, 30 января.

 

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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Ранее Ратаковски также публиковала рекламные фото своего бренда, на которых появилась без нижнего белья.

Фото: Еmrata

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