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Факты / Шоу-бізнес / Музыка

Дикі танці: Alyona Alyona представила клип в стиле GTA и запустила челлендж

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona представила новый клип на песню Дикі танці.

Видеоработа полностью создана при помощи компьютерной графики и выполнена в стиле популярной игры Grand Theft Auto.

В клипе виртуальная версия Alyona Alyona рассекает на Жигули по улицам украинского города и выполняет миссию Дикі танці.

В видео действительно много “диких танцев” – под драйвовый трек двигаются все персонажи и даже автомобили.

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– Друзья, а специально для тех, кто любит отрываться под драйвовые треки, я запускаю челлендж в моем Instagram под трек Дикі танці, – написала в подписи к клипу рэп-исполнительница.

Напомним, Alyona Alyona попала в список 50 новых артистов 2020 года британской газеты The Guardian.

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