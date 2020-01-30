Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona представила новый клип на песню Дикі танці.
Видеоработа полностью создана при помощи компьютерной графики и выполнена в стиле популярной игры Grand Theft Auto.
В клипе виртуальная версия Alyona Alyona рассекает на Жигули по улицам украинского города и выполняет миссию Дикі танці.
В видео действительно много “диких танцев” – под драйвовый трек двигаются все персонажи и даже автомобили.
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– Друзья, а специально для тех, кто любит отрываться под драйвовые треки, я запускаю челлендж в моем Instagram под трек Дикі танці, – написала в подписи к клипу рэп-исполнительница.
Напомним, Alyona Alyona попала в список 50 новых артистов 2020 года британской газеты The Guardian.