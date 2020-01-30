PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бізнес / Мода

Ничего не прикрывает: Ратаковски показала видео эротической фотосессии (18+)

Американская супермодель Эмили Ратаковски для рекламной компании собственного бренда белья Inamorata Woman провела эротическую фотосессию.

Видео процесса модель выложила на своем аккаунте в Instagram.

Читайте: Очень откровенно! Эмили Ратаковски снялась в прозрачном боди

В ролике Ратаковски позирует в прозрачном бюстгальтере и стрингах, а также в приспущенных джинсах.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Our sheer polka dot collection (and a whole new website) is live @inamoratawoman

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Ранее Ратаковски также публиковала рекламные фото своего бренда, на которых появилась без нижнего белья.

Фото: emrata

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка