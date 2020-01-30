Ничего не прикрывает: Ратаковски показала видео эротической фотосессии (18+)

Американская супермодель Эмили Ратаковски для рекламной компании собственного бренда белья Inamorata Woman провела эротическую фотосессию.

Видео процесса модель выложила на своем аккаунте в Instagram.

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В ролике Ратаковски позирует в прозрачном бюстгальтере и стрингах, а также в приспущенных джинсах.

Ранее Ратаковски также публиковала рекламные фото своего бренда, на которых появилась без нижнего белья.

Фото: emrata