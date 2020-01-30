PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бізнес / Музыка

Новый состав жюри, правила и участники – что известно об отборе на Евровидение 2020

Национальный отбор на Евровидение 2020 станет первым главным событием для Украины в музыкальном году.

Организаторы уже объявили состав конкурсантов и жюри, а участники начали представлять свои работы, с которыми планируют покорять сцену Евровидения в Роттердаме.

Читайте: Отбор на Евровидение 2020: кто должен представлять Украину (ГОЛОСОВАНИЕ)

Календарь национального отбора на Евровидение 2020 в Украине:

  • первый полуфинал – 8 февраля;
  • второй полуфинал – 15 февраля;
  • финал – 22 февраля.

Музыкальный продюсер – Руслан Квинта, креативный продюсер – Наталья Франчук, ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

В феврале место за судейским столом займут народная артистка Украины Тина Кароль, народный артист Андрей Данилко и продюсер Виталий Дроздов. 

Участники нацотбора

Группа [О] – инди-поп группа, обладатели премии Хит года по версии KissFM, частые гости на различных фестивалях, в частности Koktebel Jazz Fest, Белые ночи, Atlas Weekend.

KHAYAT – украинский певец и композитор, выступает в жанре фольктроника. К слову, артист уже соревновался на нацотборе в 2019 году.

Assol – артистка, карьера которой началась еще в детстве.

CLOUDLESS – бойбенд, который стал популярным после саундтрека Між світами для одного из известных сериалов.

GARNA – сольный проект певицы Алены Левашевой, которая самостоятельно пишет песни, а также выступает с Prime Orchestra.

Katya Chilly – известная украинская певица, музыкант и композитор. Екатерина успела записать пять сольных альбомов и дать более 40 сольных концертов в Великобритании.

FO SHO – афроукраинский хип-хоп проект, созданный в начале 2019 года сестрами Бетти, Мариам и Сиона Ендале. Девушки миксуют треп та хіп хоп.

David Axelrod – известный украинский певец, музыкант и композитор.

Александр Порядинский – певец и композитор, победитель шоу Х-фактор.

TVORCHI – молодые музыканты из Тернополя, которые создают музыку для всего мира.

GIO – музыкант, работающий в жанре pop-music. Автор и композитор, участник Х-фактора. Также он выступал с оркестром Lords of The Sound.

Jerry Heil – украинская певица, автор и композитор. Ее песня Охрана, отмена стала чуть ли не главным хитом 2019 года, набрав 14 млн просмотров на YouTube и удерживая лидерские позиции в iTunes.

KRUTЬ – певица и бандуристка Марина Круть. В своем творчестве девушка сочетает электронный саунд и старинный инструмент.

Элина Иващенко – украинская певица, победительница шоу Х-фактора, радиоведущая, преподаватель вокала.

Go-A – группа, в своем творчестве сочетает украинский вокал, современные танцевальные биты и африканские барабаны.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – коллаборация группы MOONZOO, которая работает в стиле Sad Dance и американского рэпера F.M.F. Sure.

Песни участников нацотбора

Порядок выступлений конкурсантов

8 февраля:

  1. Гурт [О]
  2. Jerry Heil
  3. Katya Chilly
  4. KRUTЬ
  5. Go-A
  6. CLOUDLESS
  7. GIO
  8. Assol

15 февраля:

  1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
  2. FO SHO
  3. Элина Иващенко
  4. Александр Порядинский
  5. GARNA
  6. KHAYAT
  7. David Axelrod
  8. TVORCHI

Напомним, в Роттердаме состоялась церемония жеребьевки полуфиналов конкурса Евровидение-2020. Украина выступит во второй половине первого полуфинала, который пройдет 12 мая.

Фото: eurovision

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка