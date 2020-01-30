Легенды британского рока Placebo – станут третьим хедлайнером Atlas Weekend 2020.
Они имеют несколько коллабораций с легендарным Дэвидом Боуи. Про их лайвы выпускают фильмы, а альбомы получают статус платиновых в рекордно короткие сроки.
Сейчас Placebo в студии работают над восьмым лонгплеем. Этим летом украинцы первыми услышат новинки британской легенды.
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Ранее Факты ICTV писали, что одним из хедлайнеров Atlas Weekend 2020 объявлен рэпер A$AP Rocky. Музыкант должен был выступить на фестивале в прошлом году, но приехать в Украину ему не удалось из-за проблем с законом.
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