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Placebo станут хедлайнерами Atlas Weekend 2020

Легенды британского рока Placebo – станут третьим хедлайнером Atlas Weekend 2020.

Они имеют несколько коллабораций с легендарным Дэвидом Боуи. Про их лайвы выпускают фильмы, а альбомы получают статус платиновых в рекордно короткие сроки.

Сейчас Placebo в студии работают над восьмым лонгплеем. Этим летом украинцы первыми услышат новинки британской легенды.

Читайте: Atlas Weekend 2020: где купить билеты и цена

Ранее Факты ICTV писали, что одним из хедлайнеров Atlas Weekend 2020 объявлен рэпер A$AP Rocky. Музыкант должен был выступить на фестивале в прошлом году, но приехать в Украину ему не удалось из-за проблем с законом.

Фото: Dreamstime

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