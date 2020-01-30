На 84 году жизни скончалась звезда сериала Санта-Барбара Мардж Дюсей. О смерти актрисы сообщила ее падчерица Элизабет Перин в Facebook.

– Мне очень грустно сообщать такую ​​новость, но моя мачеха Мардж мирно скончалась вчера утром во сне. Она была настоящей женщиной и прожила замечательную жизнь. Ее очень любили и за ней будут очень скучать, – написала она.

К слову, Мардж Дюсей дебютировала в 1967 году в фильме Пикник возле моря. Она известна по сериалам Дни нашей жизни, Все мои дети, Санта-Барбара.

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В Санта-Барбаре Мардж Дюсей снялась в 83 эпизодах – с 1987 по 1988 годы, где исполнила роль Памелы Кэпвелл Конрад – первой жены Си Си Кэпвелла.

В 1995 году она была номинирована на премию Эмми за лучшую женскую роль в драматическом сериале Путеводный свет.

Ранее Факты ICTV писали о смерти Терри Джонса – участника Монти Пайтон.

Фото: Marj Dusay Facebook Fan Club