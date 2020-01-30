70-й Берлинский кинофестиваль начал объявлять свою программу.
Факти ICTV собрали список основных фильмов Berlinale 2020.
- Berlin Alexanderplatz, реж. Буран Кврбани
- Дау. Наташа, реж. Илья Хржановский
- Domangchin yeoja / Женщина, которая бежит, реж. Хон Сан-су
- Effacer l’historique / Удаленная история, реж. Бенуа Делепин и Гюстав Керверн
- El prófugo / Нарушитель, реж. Наталия Мета
- Favolacce / Плохие сказки, реж. Дамиано и Фабио Д’инноченцо
- First Cow / Первая корова, реж. Келли Райхардт
- Irradiés / Облученный, реж. Ритхи Пань
- Le sel des larmes / Соль слез, реж. Филипп Гаррель
- Never Rarely Sometimes Always / Никогда – редко, иногда – всегда, реж. Элиза Хитман
- Rizi / Дни, реж. Цай Минлян
- The Roads Not Taken /Непокоренные дороги, реж. Салли Поттер
- Schwesterlein / Моя младшая сестра, реж. Стефани Шуа и Вероника Реймон
- Sheytan vojud nadarad / Зла не существует, реж. Мохаммад Расулоф
- Siberia / Сибирь, реж. Абель Феррара
- Todos os mortos / Все мертвы, реж. Каетано Готардо и Марко Дутра
- Undine / Русалка, реж. Кристиан Петцольд
- Volevo nascondermi / Скрытое, реж. Джорджо Диритти и Элио Джермано
В рамках Berlinale 2020 также состоится мировая премьера украинского фильма Номера Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева.
– Конкурсные фильмы расскажут интимные и потрясающие, индивидуальные и коллективные истории, которые обязательно повлияют на нашу аудиторию, – сказал один из руководителей фестиваля Карло Чатриан.
Вскоре будет уточнено списки фильмов, вошедших в категории Berlinale Special и Berlinale Series.
Ранее Факты ICTV писали о том, что на Венецианском кинофестивале украинский фильм стал лучшим в одной из категорий.
Джерело: Berlinale