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Факты / Шоу-бізнес / Кино

Программа Берлинского кинофестиваля 2020

70-й Берлинский кинофестиваль начал объявлять свою программу.

berlinale

Факти ICTV собрали список основных фильмов Berlinale 2020.

  1. Berlin Alexanderplatz, реж. Буран Кврбани
  2. Дау. Наташа, реж. Илья Хржановский
  3. Domangchin yeoja / Женщина, которая бежит, реж. Хон Сан-су
  4. Effacer l’historique / Удаленная история, реж. Бенуа Делепин и Гюстав Керверн
  5. El prófugo / Нарушитель, реж. Наталия Мета
  6. Favolacce / Плохие сказки, реж. Дамиано и Фабио Д’инноченцо
  7. First Cow / Первая корова, реж. Келли Райхардт
  8. Irradiés / Облученный, реж. Ритхи Пань
  9. Le sel des larmes / Соль слез, реж. Филипп Гаррель
  10. Never Rarely Sometimes Always / Никогда – редко, иногда – всегда, реж. Элиза Хитман
  11. Rizi / Дни, реж. Цай Минлян
  12. The Roads Not Taken /Непокоренные дороги, реж. Салли Поттер
  13. Schwesterlein / Моя младшая сестра, реж. Стефани Шуа и Вероника Реймон
  14. Sheytan vojud nadarad / Зла не существует, реж. Мохаммад Расулоф
  15. Siberia / Сибирь, реж. Абель Феррара
  16. Todos os mortos / Все мертвы, реж. Каетано Готардо и Марко Дутра
  17. Undine / Русалка, реж. Кристиан Петцольд
  18. Volevo nascondermi / Скрытое, реж. Джорджо Диритти и Элио Джермано

В рамках Berlinale 2020 также состоится мировая премьера украинского фильма Номера Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева.

– Конкурсные фильмы расскажут интимные и потрясающие, индивидуальные и коллективные истории, которые обязательно повлияют на нашу аудиторию, – сказал один из руководителей фестиваля Карло Чатриан.

Вскоре будет уточнено списки фильмов, вошедших в категории Berlinale Special и Berlinale Series.

Ранее Факты ICTV писали о том, что на Венецианском кинофестивале украинский фильм стал лучшим в одной  из категорий.

Джерело: Berlinale

Фото: Dreamstime

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