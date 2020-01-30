70-й Берлинский кинофестиваль начал объявлять свою программу.

Факти ICTV собрали список основных фильмов Berlinale 2020.

Berlin Alexanderplatz, реж. Буран Кврбани Дау. Наташа, реж. Илья Хржановский Domangchin yeoja / Женщина, которая бежит, реж. Хон Сан-су Effacer l’historique / Удаленная история, реж. Бенуа Делепин и Гюстав Керверн El prófugo / Нарушитель, реж. Наталия Мета Favolacce / Плохие сказки, реж. Дамиано и Фабио Д’инноченцо First Cow / Первая корова, реж. Келли Райхардт Irradiés / Облученный, реж. Ритхи Пань Le sel des larmes / Соль слез, реж. Филипп Гаррель Never Rarely Sometimes Always / Никогда – редко, иногда – всегда, реж. Элиза Хитман Rizi / Дни, реж. Цай Минлян The Roads Not Taken /Непокоренные дороги, реж. Салли Поттер Schwesterlein / Моя младшая сестра, реж. Стефани Шуа и Вероника Реймон Sheytan vojud nadarad / Зла не существует, реж. Мохаммад Расулоф Siberia / Сибирь, реж. Абель Феррара Todos os mortos / Все мертвы, реж. Каетано Готардо и Марко Дутра Undine / Русалка, реж. Кристиан Петцольд Volevo nascondermi / Скрытое, реж. Джорджо Диритти и Элио Джермано

В рамках Berlinale 2020 также состоится мировая премьера украинского фильма Номера Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева.

– Конкурсные фильмы расскажут интимные и потрясающие, индивидуальные и коллективные истории, которые обязательно повлияют на нашу аудиторию, – сказал один из руководителей фестиваля Карло Чатриан.

Вскоре будет уточнено списки фильмов, вошедших в категории Berlinale Special и Berlinale Series.

Ранее Факты ICTV писали о том, что на Венецианском кинофестивале украинский фильм стал лучшим в одной из категорий.

Джерело: Berlinale