Saviour Спаситель

I know I know it’s hard

I know nothing is easy when

it comes life Я знаю, я знаю, это сложно

Я знаю, ничто не дается легко,

когда это касается жизни

Feels like you’re flowing down the river

And nothing feels right

You’re losing your mind

You’re not one of a kind Кажется, ты плывешь по течению

и все кажется неправильным

Ты теряешь смысл,

но знай, что ты не один такой

And I’m here to make you feel safe Я здесь, чтобы ты чувствовал себя безопасно

Bridges burn

Rivers overflown

Life is spinning like a tornado Мосты горят

Реки переполняются

Жизнь вращается, как торнадо

When it’s crushing down

I will be around

You should know that I’ll be you savior Когда все ломается

Я буду с тобой

Ты должен знать, я буду твоим спасителем

Your savior (3) Твоим спасителем (3)

I know I know it’s hard

I know

Nothing is easy when it

Comes to life Я знаю, я знаю, это сложно

Я знаю

Ничто не дается легко,

когда это касается жизни

Feels like we’re chasing

Things we don’t need

Drowning in greed

Is that what we need? Кажется, мы гонимся за вещами

Которые нам не нужны

Тонем в жадности

Разве это то, что нам нужно?

Its time to defeat

All the demons that tore you apart Время преодолеть

Всех демонов, которые разрывали тебя по кусочкам

Bridges burn

Rivers overflown

Life is spinning like a tornado Мосты горят

Реки переполняются

Жизнь вращается, как торнадо

When it’s crushing down

I will be around

You should know that I’ll be you savior Когда все ломается

Я буду с тобой

Ты должен знать, я буду твоим спасителем

Your savior (3) Твоим спасителем (3)

When it’s crushing down

I will be around

You should know that I’ll be you savior Когда все ломается

Я буду с тобой

Ты должен знать, я буду твоим спасителем