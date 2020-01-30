PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бізнес / Звезды

Сиара беременна в третий раз

34-летняя американская певица Сиара беременна третьим ребенком.

Звезда сообщила радостную новость, поделившись фотографией, где она позирует в бикини с округлым животиком.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Number 3. 📸: @DangeRussWilson

Публикация от Ciara (@ciara)

Читайте: Кайли Дженнер рассталась с Тревисом Скоттом

Ее муж Рассел Уилсон также опубликовал фотографию с той локации.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Number 3. @Ciara

Публикация от Russell Wilson (@dangerusswilson)

Они одинаково подписали свои фото: Номер 3.

В комментариях Сиару и Рассела поздравили тысячи поклонников, а также звездные друзья: первыми стали сестры из семьи Кардашьян.

Супруги вместе, начиная с 2016 года. Сиара воспитывает двухлетнюю дочь и пятилетнего сына от своего экс-партнера – рэппера Future.

Ранее Факты ICTV писали, что модель Эшли Грем родила первенца.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка