34-летняя американская певица Сиара беременна третьим ребенком.
Звезда сообщила радостную новость, поделившись фотографией, где она позирует в бикини с округлым животиком.
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Ее муж Рассел Уилсон также опубликовал фотографию с той локации.
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Они одинаково подписали свои фото: Номер 3.
В комментариях Сиару и Рассела поздравили тысячи поклонников, а также звездные друзья: первыми стали сестры из семьи Кардашьян.
Супруги вместе, начиная с 2016 года. Сиара воспитывает двухлетнюю дочь и пятилетнего сына от своего экс-партнера – рэппера Future.
Ранее Факты ICTV писали, что модель Эшли Грем родила первенца.