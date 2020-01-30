34-летняя американская певица Сиара беременна третьим ребенком.

Звезда сообщила радостную новость, поделившись фотографией, где она позирует в бикини с округлым животиком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Number 3. 📸: @DangeRussWilson Публикация от Ciara (@ciara) 30 Янв 2020 в 5:20 PST

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Ее муж Рассел Уилсон также опубликовал фотографию с той локации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Number 3. @Ciara Публикация от Russell Wilson (@dangerusswilson) 30 Янв 2020 в 5:37 PST

Они одинаково подписали свои фото: Номер 3.

В комментариях Сиару и Рассела поздравили тысячи поклонников, а также звездные друзья: первыми стали сестры из семьи Кардашьян.

Супруги вместе, начиная с 2016 года. Сиара воспитывает двухлетнюю дочь и пятилетнего сына от своего экс-партнера – рэппера Future.

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