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Факты / Шоу-бізнес / Кино

С инструктором и без домогательств: Голливуд изменил правила съемок сексуальных сцен

Гильдия киноактеров и Американская федерация деятелей телевидения и радио приняла новые правила съемок сексуальных сцен, которые призваны предотвратить неподобающее поведение и домогательства на съемочной площадке.

Теперь на съемках будут присутствовать координаторы по интимным сценам. Они будут обсуждать с актерами, что те согласны сделать перед камерой.

– В соответствии с правилами, координаторы по интимным сценам должны встретиться с продюсерами, режиссерами и сценаристами на стадии препродакшена, чтобы установить ожидаемый уровень обнаженности и обговорить подробности изображаемого секса, прописанного в сценарии, – говорится в заявлении главы SAG-AFTRA Гэбриэлль Картерис.

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Новые правила четко описывают обязанности координаторов, и при этом остаются достаточно гибкими, чтобы меняться в зависимости от ситуации.

К слову, министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что сексуальное образование в школе – это важно, но необходимо найти подход, как правильно его внедрить.

Источник: Independent

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