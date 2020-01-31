Иво Бобул за всех морду набьет: как украинские звезды реагируют на хейтеров

Ирина Билык, Павел Зибров, Ольга Сумская и другие звезды рассказали о том, как относятся к хейтерам и какие комментарии от них получают.

Как знаменитости дают отпор хейтерам, читайте в материале Фактов ICTV.

– Я стараюсь не реагировать на какие-то комментарии. Конечно, невозможно всем нравиться. И мне даже это нравится, когда я могу кого-то разозлить, – рассказал телеведущий Никита Добрынин.

Как уверяет актер Богдан Юсипчук, хейтеры есть у всех людей и у звезд. Однако Павел Зибров с ним не согласен.

– У меня такого нет, все пишут, что Зибров – супер! Спасибо всем, кто болеет, пишет хорошее обо мне, о плохом не пишут, потому что вдруг что, есть Иво Бобул и он всем морды набьет, кто будет о Зиброве плохо писать, сразу предупреждаю.

Главное правило хейтеров – придираться к чему. Внешность – первая цель.

Ким Кардашьян всегда пишут о целлюлите и избыточном размере ягодиц. А супермоделе Джиджи Хадид о ее якобы ужасной коже и страшном макияже. Нашим звездам тоже приходится читать о себе много неприятного.

– Очень часто говорят о весе, о том, что я не умею петь, – рассказывает солистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

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Телеведущий Слава Соломка говорит, что ему часто пишут, почему он такой худой.

– Критика бывает, довольно негативная бывает: что я что-то не так брови нарисовала. К моим бровям всегда придираются, я не знаю, что в них не так. Оля, пожалуйста, облагородьте свои брови, сделайте что-то с губами, понимаете, с волосами! Это какой-то ужас, – делится своей историей актриса Ольга Сумская.

По словам певицы Надежды Мейхер, есть две причины, почему люди обливают грязью.

– Причины могут быть достаточно разными. Кто-то просто хочет обратить на себя внимание, а кто-то искренне тебе желает, скажем, зла.

Певица Ирина Билык считает, что хейтерам не нужно отвечать.

– Я думаю, то, что произойдет с человеком потом, после этого комментария – это будет основным тем, что за меня расплатится.

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