Участница национального отбора на Евровидение-2020 Катя Chilly подразнила фанатов, представив лишь фрагмент своей конкурсной песни.

Еще большее недоумение слушателей вызвало то, что они услышали на коротком видео, опубликованном в Instagram телеканала СТБ. На нем Катя Chilly проникновенно кричит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Телеканал СТБ (@stbua) 30 Янв 2020 в 6:58 PST

“Моя кошка аж испугалась от этого звука”, “Я так тоже могу, ничего особенного”, “Поставлю на будильник”, – иронизируют пользователи под видео.

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СТБ также запустил конкурс, в котором предложил спеть дольше, чем Катя, то есть не менее 14 секунд, и записать сторис.

Ранее Факты ICTV публиковали песни участников нацотбора на Евровидение, с которыми они будут бороться за поездку на конкурс в Роттердам (Нидерланды).