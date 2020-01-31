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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Катя Chilly криком представила начало песни для нацотбора Евровидения

Участница национального отбора на Евровидение-2020 Катя Chilly подразнила фанатов, представив лишь фрагмент своей конкурсной песни.

Еще большее недоумение слушателей вызвало то, что они услышали на коротком видео, опубликованном в Instagram телеканала СТБ. На нем Катя Chilly проникновенно кричит.

 

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Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

“Моя кошка аж испугалась от этого звука”, “Я так тоже могу, ничего особенного”, “Поставлю на будильник”, – иронизируют пользователи под видео.

Читайте: Новый состав жюри, правила и участники – что известно об отборе на Евровидение 2020

СТБ также запустил конкурс, в котором предложил спеть дольше, чем Катя, то есть не менее 14 секунд, и записать сторис.

Ранее Факты ICTV публиковали песни участников нацотбора на Евровидение, с которыми они будут бороться за поездку на конкурс в Роттердам (Нидерланды).

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