PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Концерта в Киеве не будет: СБУ запретила въезд Сюткину

31 января СБУ запретила въезд в Украину известномe советско-российскому артисту Валерию Сюткину.

Причиной послужили его высказывания в эфире известного российского телеканала.

Артист с большим восхищением поздравлял президента РФ с “возвращением” Крымского полуострова.

Читайте: Деньги или политика? Почему артисты, поддерживающие Кремль, едут в Украину

Валерий Сюткин – российский певец, экс-участник советского группы Браво.

Новость о его концерте в Киеве недавно появилась на нескольких концертных ресурсах. Событие должно было состояться 27 апреля во Дворце Украина.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка