Британская группа Gorillaz опубликовала песню Momentary Bliss и видео на нее. Трек был записан при участии рэпера Slowthai и панк-дуэта Slaves.
Композиция стала первым релизом проекту Song Machine. Судя по всему в рамках него целый год будут выходить песни Gorillaz, записанные в коллаборации с другими артистами.
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Ранее Факты ICTV писали, что британский певец и экс-участник группы One Direction
в Киеве. Трек записан в коллаборации с соул-певцом Jungleboi и нидерландским диджеем R3HAB. Zayn снял новый клип на песню Flames
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