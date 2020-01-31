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Momentary Bliss: группа Gorillaz выпустила новый клип

Британская группа Gorillaz опубликовала песню Momentary Bliss и видео на нее. Трек был записан при участии рэпера Slowthai и панк-дуэта Slaves.

Композиция стала первым релизом проекту Song Machine. Судя по всему в рамках него целый год будут выходить песни Gorillaz, записанные в коллаборации с другими артистами.

Читайте: Get Me – Джастин Бибер и Kehlani записали новую песню

Ранее Факты ICTV писали, что британский певец и экс-участник группы One Direction Zayn снял новый клип на песню Flames в Киеве. Трек записан в коллаборации с соул-певцом Jungleboi и нидерландским диджеем R3HAB.

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