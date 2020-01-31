PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Моя кассета – твой первый диск: Тима Белорусских выпустил новый альбом

Известный певец и композитор Тима Белорусских выпустил новый альбом под название Моя кассета — твой первый диск.

Это вторая большая студийная запись музыканта.

Уже сегодня ее можно прослушать на всех официальных музыкальных онлайн-платформах.

Читайте: Психически больной и мерзкий: сеть разозлил альбом Эминема из-за трека о теракте

В трек-лист вошло семь композиций: Повторим, Подземка, Одуванчик, Во дворе, Птичка, Любовь по-белорусски и Не меняй.

К каждой песне артист записал еще и интро, где рассказал, как были записаны композиции.

К слову, рэпер Алишер Моргенштерн выпустил новый альбом, который называется Легендарная пыль.

Фото: Тима Белорусских 

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка