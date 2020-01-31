Известный певец и композитор Тима Белорусских выпустил новый альбом под название Моя кассета — твой первый диск.

Это вторая большая студийная запись музыканта.

Уже сегодня ее можно прослушать на всех официальных музыкальных онлайн-платформах.

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В трек-лист вошло семь композиций: Повторим, Подземка, Одуванчик, Во дворе, Птичка, Любовь по-белорусски и Не меняй.

К каждой песне артист записал еще и интро, где рассказал, как были записаны композиции.

К слову, рэпер Алишер Моргенштерн выпустил новый альбом, который называется Легендарная пыль.

Фото: Тима Белорусских