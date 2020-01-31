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Save It: о чем будет петь Assol на нацотборе Евровидения 2020

Певица Assol выпустила песню Save It, с которой она выступит на нацотборе на Евровидение. Композиция имеет важное социальное значение. Главный месседж сингла, по словам самой артистки, начать с себя, чтобы помочь миру.

О чем поет Assol в песне – читайте в материале.

Текст и перевод песни Save It – Assol

Save It Сохрани это
I’m sorry, don’t want to hear your voice
don’t you even try
Destroy
Play war like little boys
Blood is on your arms		 Извините, не хочу слышать ваш голос
даже не пытайтесь
Уничтожить
Играть в войну, как маленькие мальчики
Кровь на ваших руках
We gonna save it Мы сохраним это
Have no time to understand
Don’t be a part of somebody’s plan
Just make love cos we all the same
Home is our planet		 Не тратьте времени, чтобы понять
Не будьте частью чье-то плана
Просто занимайтесь любовью, потому что мы все одинаковые
Дом – наша планета
Just make love and
We gonna save it		 Просто занимайтесь любовью и
Мы сохраним это
No money can make you feel alright
When some children cry
Put your gun down and be the men we trust
Help to save our lives		 Никакие деньги не могут заставить вас чувствовать себя хорошо
Когда некоторые дети плачут
Отложите оружие и будьте людьми, которым доверяют
Помогите сохранить нашу жизнь

Читайте: Песни участников нацотбора на Евровидение 2020

Напомним, первый полуфинал отбора состоится 8 февраля, второй – 15 февраля. В финале участники встретятся 22 февраля.

Победитель национального отбора будет представлять Украину на Евровидении 2020 в городе Роттердам (Нидерланды).

Ранее Факты ICTV публиковали полный список участников национального отбора на Евровидение 2020.

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