Певица Assol выпустила песню Save It, с которой она выступит на нацотборе на Евровидение. Композиция имеет важное социальное значение. Главный месседж сингла, по словам самой артистки, начать с себя, чтобы помочь миру.
О чем поет Assol в песне – читайте в материале.
Текст и перевод песни Save It – Assol
|Save It
|Сохрани это
|I’m sorry, don’t want to hear your voice
don’t you even try
Destroy
Play war like little boys
Blood is on your arms
|Извините, не хочу слышать ваш голос
даже не пытайтесь
Уничтожить
Играть в войну, как маленькие мальчики
Кровь на ваших руках
|We gonna save it
|Мы сохраним это
|Have no time to understand
Don’t be a part of somebody’s plan
Just make love cos we all the same
Home is our planet
|Не тратьте времени, чтобы понять
Не будьте частью чье-то плана
Просто занимайтесь любовью, потому что мы все одинаковые
Дом – наша планета
|Just make love and
We gonna save it
|Просто занимайтесь любовью и
Мы сохраним это
|No money can make you feel alright
When some children cry
Put your gun down and be the men we trust
Help to save our lives
|Никакие деньги не могут заставить вас чувствовать себя хорошо
Когда некоторые дети плачут
Отложите оружие и будьте людьми, которым доверяют
Помогите сохранить нашу жизнь
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Напомним, первый полуфинал отбора состоится 8 февраля, второй – 15 февраля. В финале участники встретятся 22 февраля.
Победитель национального отбора будет представлять Украину на Евровидении 2020 в городе Роттердам (Нидерланды).
Ранее Факты ICTV публиковали полный список участников национального отбора на Евровидение 2020.