В штате Миссури (США) нашли женщину с поразительным внешним сходством с женой принца Гарри – Меган Маркл.

Это – Айкиша Лэнд. Ей 39 лет, она счастливая жена и мать двоих детей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Greyson Regina Land (@greyson_land) 22 Янв 2020 в 9:35 PST

На ее аккаунт в соцсетях, где раньше были только фотографии детей, сейчас подписано более 150 тис. пользователей.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Greyson Regina Land (@greyson_land) 16 Окт 2019 в 9:57 PDT

– Даже моя семья и близкие друзья говорят, что я похожа на нее! И хотя я не совсем это замечаю, но воспринимаю как большой комплимент. Я очень рада, что меня могут спутать с королевской особой, – рассказала журналистам Айкиша.

Раньше Факты ICTV рассазывали о том, что Меган Маркл ради благотворительности озвучит мультфильм Disney.

Источник: E!News

Фото: E!News