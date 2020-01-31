В штате Миссури (США) нашли женщину с поразительным внешним сходством с женой принца Гарри – Меган Маркл.
Это – Айкиша Лэнд. Ей 39 лет, она счастливая жена и мать двоих детей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На ее аккаунт в соцсетях, где раньше были только фотографии детей, сейчас подписано более 150 тис. пользователей.
Читайте: Порносайт YouPorn запропонував Меган Маркл роботу
Посмотреть эту публикацию в Instagram
– Даже моя семья и близкие друзья говорят, что я похожа на нее! И хотя я не совсем это замечаю, но воспринимаю как большой комплимент.
Я очень рада, что меня могут спутать с королевской особой, – рассказала журналистам Айкиша.
Раньше Факты ICTV рассазывали о том, что Меган Маркл ради благотворительности озвучит мультфильм Disney.
Источник: E!News
Фото: E!News