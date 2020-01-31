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Как две капли воды: в США нашли двойника Меган Маркл

В штате Миссури (США) нашли женщину с поразительным внешним сходством с женой принца Гарри – Меган Маркл.

Это – Айкиша Лэнд. Ей 39 лет, она счастливая жена и мать двоих детей.

 

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Публикация от Greyson Regina Land (@greyson_land)

На ее аккаунт в соцсетях, где раньше были только фотографии детей, сейчас подписано более 150 тис. пользователей.

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Публикация от Greyson Regina Land (@greyson_land)

– Даже моя семья и близкие друзья говорят, что я похожа на нее! И хотя я не совсем это замечаю, но воспринимаю как большой комплимент.

Я очень рада, что меня могут спутать с королевской особой, – рассказала журналистам Айкиша.

Раньше Факты ICTV рассазывали о том, что Меган Маркл ради благотворительности озвучит мультфильм Disney.

Источник: E!News

Фото: E!News

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