Певцу Льву Лещенко 1 февраля исполнилось 78 лет. Он отказался устраивать по этому поводу гулянку и пир, но вместо этого он на неделю уехал в Европу с женой.
– В этом году не буду праздновать. Уезжаю в Италию на неделю — просто отдохнуть. Вместе с женой буду справлять, тет-а-тет. Мы так редко остаемся вдвоем, поэтому я так решил.
Друзей предупредил, — рассказал Лещенко.
После отпуска Лещенко снова займется различными проектами.
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Напомним, Ренату Литвинову в день рождения сбил автомобиль.
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