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Не буду праздновать: Лещенко на день рождения уехал с женой в Италию

Певцу Льву Лещенко 1 февраля исполнилось 78 лет. Он отказался устраивать по этому поводу гулянку и пир, но вместо этого он на неделю уехал в Европу с женой.

– В этом году не буду праздновать. Уезжаю в Италию на неделю — просто отдохнуть. Вместе с женой буду справлять, тет-а-тет. Мы так редко остаемся вдвоем, поэтому я так решил.

Друзей предупредил, — рассказал Лещенко.

После отпуска Лещенко снова займется различными проектами.

Читайте: Спасибо за ваши молитвы: Заворотнюк обратилась к поклонникам

 

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Напомним, Ренату Литвинову в день рождения сбил автомобиль.

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