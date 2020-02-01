Tvorchi презентовали песню Bonfire для нацотбора на Евровидение 2020
Украинская группа Tvorchi представила песню, с которой примет участие в национальном отборе на международный песенный конкурс Евровидение 2020.
– Мы видим, как меняется мир, как меняется наш стиль жизни. И эти изменения не всегда к лучшему. Но закрывать глаза на проблемы – не наш вариант. Еще есть время признать ошибки и все изменить, – прокомментировали премьеру музыканты.
Трек сопроводили черно-белым видео, где показано негативное влияние человека на дикую природу.