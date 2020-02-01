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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Tvorchi презентовали песню Bonfire для нацотбора на Евровидение 2020

Украинская группа Tvorchi представила песню, с которой примет участие в национальном отборе на международный песенный конкурс Евровидение 2020.

– Мы видим, как меняется мир, как меняется наш стиль жизни. И эти изменения не всегда к лучшему. Но закрывать глаза на проблемы – не наш вариант. Еще есть время признать ошибки и все изменить, – прокомментировали премьеру музыканты.

Трек сопроводили черно-белым видео, где показано негативное влияние человека на дикую природу.

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Напомним, певица Jerry Heil представила трек под названием VEGAN, который записала для участия в нацотборе Евровидения 2020.

Фото: tvorchi_official

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