Украинская группа Tvorchi представила песню, с которой примет участие в национальном отборе на международный песенный конкурс Евровидение 2020.

– Мы видим, как меняется мир, как меняется наш стиль жизни. И эти изменения не всегда к лучшему. Но закрывать глаза на проблемы – не наш вариант. Еще есть время признать ошибки и все изменить, – прокомментировали премьеру музыканты.