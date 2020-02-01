Певица Jerry Heil представила на YouTube-канале новый трек под названием VEGAN.

На этот раз исполнительница решила спеть про веганов и типичные вопросы от мясоедов.

– Где брать белок? Где ты берешь B12? Человек – хищник, без мяса ты не сможешь!

Эту песню Jerry Heil записала для участия в нацотборе Евровидения 2020.

Читайте: Песни участников нацотбора на Евровидение 2020

– Для меня как для человека, который отправляет свою СМС за участника-победителя, конкурс является средством общения с другими народами. И мне хотелось всегда показать, что о нашем менталитете существует много стереотипов – и многие из них ложные. Мы стильные, открытые, толерантные и мы таки движемся в ногу со временем! В этом собственно и идея моего трека и номера на Евровидении, – отмечает певица.

А на вопрос о белках, она всегда отшучивается:

– Мои белки хорошо видно каждому, когда я закатываю глаза, слушая такие вопросы.

Напомним, Факты ICTV писали биографию участницы нацотбора на Евровидение 2020 Jerry Heil.