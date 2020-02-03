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Факты / Шоу-бизнес / Мода

Ангелы Victoria’s Secret рассказали о домогательствах автора шоу Эда Разека

Работники и модели одной из крупнейших компаний по продаже женского белья Victoria’s Secret рассказали о домогательствах директора по маркетингу компании L Brands, которой принадлежит Victoria’s Secret, Эда Разека.

Выяснилось, что за неподобающее поведение Разек часто получал жалобы. Он неоднократно добивался моделей, пытался поцеловать и просил посидеть на коленях.

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Однако тех, кто не соглашался, постигала месть. После отказов компания больше не приглашала моделей на показы.

Эд Разек также ухаживал за Беллой Хадид, обсуждал ее грудь и сказал забыть про трусики.

В то же время директор по маркетингу Эд Разек все отрицает и говорит, что все фразы вырваны из контекста и комментировать журналистам ситуацию отказывается.

Ранее Факты ICTV писали, что российскую модель задержали за клевету в изнасиловании игроком Милана.

Источник: NYT

Фото: Getty Images

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